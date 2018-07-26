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16:49 (мск), источник: Комсомольская правда

Иркутянин Денис Мацуев попал в топ самых богатых российских знаменитостей

Журнал Forbes опубликовал рейтинг.

Источник: Комсомольская правда

Пианист Денис Мацуев вошел в топ-50 самых обеспеченных знаменитостей в 2018 году. Рейтинг опубликовал Forbes. Уроженец Иркутска, основатель и руководитель фестиваля «Звезды на Байкале» зарабатывает 4,5 млн долларов и занимает 25 строчку. Напомним, это уже не первое попадание земляка в этот рейтинг. В 2016-ом Денис Мацуев находился на 40-м месте с доходом в 2 млн. долларов.

А возглавил список традиционно хоккеист Александр Овечкин с годовым доходом в 14,5 млн долларов. Второе место у звезды Сергея Шнурова. У него 13,9 млн. долларов. На третьей позиции расположился Филипп Киркоров с годовым доходом 8,9 млн долларов.

В списке также Григорий Лепс, Иван Ургант, Ольга Бузова, Дима Билан, Стас Михайлов, Евгений Малкин, Ксения Собчак.

Кстати, в прошлом году Денис Мацуев стал самым молодым почетным гражданином Иркутска. И оттого он немного смутился, когда в зале раздался шквал аплодисментов. Любимому земляку публика аплодировала стоя.

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