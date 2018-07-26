В Екатеринбург из Греции привезут мощи святителя Спиридона Тримифунтского
В уральской столице святыня пробудет всего три дня.
В уральской столице святыня пробудет всего три дня.
В Екатеринбург из Греции привезут мощи святителя Спиридона Тримифунтского. Ковчег прибудет в уральскую столицу в конце августа и будет здесь всего три дня, об этом сообщает в четверг, 26 июля, «АиФ-Урал».
Как сообщают в
Отметим, мощи привезут в Екатеринбург из Греции, с острова Корфу, где они постоянно находятся в храме Спиридона Тримифунтского.
Считается, что у Спиридона Тримифунтского можно просить о здравии и исцелении, помощи при отсутствии жилья, невыплаченных долгах, спорных юридических и имущественных вопросах, а также финансовых трудностях.
Отметим, Спиридон Тримифунтский — один из самых чтимых в мире святых. Он родился в конце 3 века на острове Кипр, не имел образования, но был очень религиозным человеком: вел чистую и богоугодную жизнь. Считается, за это Бог вознаградил его даром чудотворения. Вне церкви он был пастухом, имел жену и детей.