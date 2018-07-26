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15:42 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

В Екатеринбург из Греции привезут мощи святителя Спиридона Тримифунтского

В уральской столице святыня пробудет всего три дня.

В Екатеринбург из Греции привезут мощи святителя Спиридона Тримифунтского. Ковчег прибудет в уральскую столицу в конце августа и будет здесь всего три дня, об этом сообщает в четверг, 26 июля, «АиФ-Урал».

Как сообщают в пресс-службе Екатеринбургской епархии, ковчег с мощами Спиридона Тримифунтского прибудет в Храм-на-Крови 30 августа. Торжественная встреча состоится в 16.45, накануне всенощного бдения. На уральской земле святыня пробудет до 1 сентября.

Отметим, мощи привезут в Екатеринбург из Греции, с острова Корфу, где они постоянно находятся в храме Спиридона Тримифунтского.

Считается, что у Спиридона Тримифунтского можно просить о здравии и исцелении, помощи при отсутствии жилья, невыплаченных долгах, спорных юридических и имущественных вопросах, а также финансовых трудностях.

Отметим, Спиридон Тримифунтский — один из самых чтимых в мире святых. Он родился в конце 3 века на острове Кипр, не имел образования, но был очень религиозным человеком: вел чистую и богоугодную жизнь. Считается, за это Бог вознаградил его даром чудотворения. Вне церкви он был пастухом, имел жену и детей.

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