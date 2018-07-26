В Екатеринбург из Греции привезут мощи святителя Спиридона Тримифунтского. Ковчег прибудет в уральскую столицу в конце августа и будет здесь всего три дня, об этом сообщает в четверг, 26 июля, «АиФ-Урал».

Как сообщают в пресс-службе Екатеринбургской епархии, ковчег с мощами Спиридона Тримифунтского прибудет в Храм-на-Крови 30 августа. Торжественная встреча состоится в 16.45, накануне всенощного бдения. На уральской земле святыня пробудет до 1 сентября.

Отметим, мощи привезут в Екатеринбург из Греции, с острова Корфу, где они постоянно находятся в храме Спиридона Тримифунтского.

Считается, что у Спиридона Тримифунтского можно просить о здравии и исцелении, помощи при отсутствии жилья, невыплаченных долгах, спорных юридических и имущественных вопросах, а также финансовых трудностях.