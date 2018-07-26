Замечания ГИСН по ул. Луначарского обещают отработать до 1 сентября

Так, в ответ на сообщение в твиттере одного из жителей горожан, который интересовался, когда появится освещение на недавно построенной ул. Луначарского, департамент градостроительства сообщил: «Для ввода в эксплуатацию ул. Луначарского необходимо отработать замечания ГИСН, до 1 сентября 2018 планируем их устранить».