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15:37 (мск), источник: Вести - Омск

В центре Левобережья жители города самовольно изменили дорожную разметку

В центре Левобережья жители города самовольно изменили дорожную разметку. Двойная сплошная оказалась неудобна для водителей. И полосу просто превратили в прерывистую.

Источник: Вести - Омск
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Правонарушителю грозит штраф 10 000 рублей. Кроме того, злоумышленник будет обязан восстановить первоначальный вид поврежденного элемента.

Улица 70 лет Октября. Центральная магистраль Левого берега. Сплошную закрасили напротив дома номер 10. Орудовали вандалы скорее всего обычной серой краской, закрашивая поверх. Где-то просто отодрали пластиковую разметку. Раньше здесь был поворот, но его решили запретить. Чтобы сократить пробки и из-за аварийности участка. Ведь чтобы совершить манёвр водителю приходится пересечь три полосы встречного движения.

В соцсетях этот случай вызвал бурные обсуждения. Причём, большинство пользователей, омских умельцев поддержали.

Между тем, сейчас на большинстве улиц разметка пластиковая. И восстановить её недёшево. Вот, например, последний муниципальный контракт — разметка на трёх улицах, 4 тысячи квадратных метров обошлась городской казне в 4 миллиона рублей.

Новая разметка вскоре должна появится ещё на нескольких десятках дорог. В Омске сейчас активно обновляют дорожное покрытие. И пока сплошные полосы ещё не нанесены, водители могут совершать манёвры где угодно, главное убедиться в их безопасности.

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