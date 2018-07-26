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15:34 (мск), источник: АиФ Уфа

По требованию проверяющих закрыты торговый центр и батутный парк в Башкирии

В помещениях не была обеспечена пожарная безопасность.

Торговый комплекс «Универсал» и детский батутный парк «Sky Jamp», расположенные в городе Октябрьском, закрыты по требованию прокуратуры, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Проверки, проведенные прокуратурой и МЧС, показали, что в торговом комплексе не работает система пожаротушения, недоступны пути эвакуации, отсутствует система дымоудаления.

В батутном парке проверяющие выявили, что комната не отделено от складских помещений противопожарными преградами.

По решению суда объекты закрыты до устранения нарушений.

Напомним, ранее в Уфе закрывался один из блоков торгового центра «Сипайловский», а также еще несколько торговых объектов по республике.

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