По требованию проверяющих закрыты торговый центр и батутный парк в Башкирии

Торговый комплекс «Универсал» и детский батутный парк «Sky Jamp», расположенные в городе Октябрьском, закрыты по требованию прокуратуры, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Проверки, проведенные прокуратурой и МЧС, показали, что в торговом комплексе не работает система пожаротушения, недоступны пути эвакуации, отсутствует система дымоудаления.

В батутном парке проверяющие выявили, что комната не отделено от складских помещений противопожарными преградами.

По решению суда объекты закрыты до устранения нарушений.