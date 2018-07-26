По требованию проверяющих закрыты торговый центр и батутный парк в Башкирии
В помещениях не была обеспечена пожарная безопасность.
В помещениях не была обеспечена пожарная безопасность.
Торговый комплекс «Универсал» и детский батутный парк «Sky Jamp», расположенные в городе Октябрьском, закрыты по требованию прокуратуры, сообщает
Проверки, проведенные прокуратурой и МЧС, показали, что в торговом комплексе не работает система пожаротушения, недоступны пути эвакуации, отсутствует система дымоудаления.
В батутном парке проверяющие выявили, что комната не отделено от складских помещений противопожарными преградами.
По решению суда объекты закрыты до устранения нарушений.
Напомним, ранее в Уфе закрывался один из блоков торгового центра «Сипайловский», а также еще несколько торговых объектов по республике.