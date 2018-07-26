Скончался заслуженный врач Татарстана Давыд Менделевич

Давыд Моисеевич проработал на кафедре психиатрии и наркологии КГМУ более 58 лет, пройдя путь от ординатора до заведующего кафедрой. Под руководством Менделевича защищены 4 докторские и 17 кандидатских диссертаций. Давыд Моисеевич является автором более чем 230 научных работ, которые широко известны в нашей стране и за ее пределами. Его ученики работают во многих городах России, на кафедрах психологии, психиатрии российских ВУЗов, а также за рубежом.