Скончался заслуженный врач Татарстана Давыд Менделевич
Профессор кафедры психиатрии и наркологии Казанского медицинского университета Давыд Моисеевич Менделевич скончался после продолжительной болезни на 87 году жизни, сообщает
Профессор кафедры психиатрии и наркологии Казанского медицинского университета Давыд Моисеевич Менделевич скончался после продолжительной болезни на 87 году жизни, сообщает
Гражданская панихида состоится 28 июля в 9.30 по адресу: ул. Волкова, д. 80 (здание ГАУЗ «Республиканская клиническая психиатрическая больница им. акад. В. М. Бехтерева МЗ РТ»). Похороны пройдут на Самосыровском кладбище.
Справка
Давыд Моисеевич проработал на кафедре психиатрии и наркологии КГМУ более 58 лет, пройдя путь от ординатора до заведующего кафедрой. Под руководством Менделевича защищены 4 докторские и 17 кандидатских диссертаций. Давыд Моисеевич является автором более чем 230 научных работ, которые широко известны в нашей стране и за ее пределами. Его ученики работают во многих городах России, на кафедрах психологии, психиатрии российских ВУЗов, а также за рубежом.