Глава Совфеда собирается в отпуск в Крым

«В Крым поеду, в отношении других мест решается. В любом случае, как всегда, буду отпуск совмещать с работой»

Кроме того, она отметила, что больше членов Совета федерации предпочитают отдых в России — Крыму, Кавказе, на Севере и Алтае. По ее словам, возможностей провести отпуск в России на достойном уровне становится все больше.