Глава Совфеда собирается в отпуск в Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл — РИА Новости Крым. Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко планирует провести отпуск в Крыму. Об этом она заявила на
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл — РИА Новости Крым. Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко планирует провести отпуск в Крыму. Об этом она заявила на
Помимо полуострова, глава верхней палаты российского парламента планирует также побывать «в двух-трех» регионах.
«В Крым поеду, в отношении других мест решается. В любом случае, как всегда, буду отпуск совмещать с работой»
Кроме того, она отметила, что больше членов Совета федерации предпочитают отдых в России — Крыму, Кавказе, на Севере и Алтае. По ее словам, возможностей провести отпуск в России на достойном уровне становится все больше.