Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Обмен женами у чукчей: зачем это делается
Финская спортсменка заявила о попытке изнасилования дагестанцами
«Три грации»: Татьяна Навка умилила соцсети снимком с дочками
Как выбрать идеальный арбуз: об этом секрете знают немногие
Смойте это немедленно: звезды, которым не идет красная помада
Минобороны сняло гриф секретности с нового вооружения Последние заявления Минобороны обсудили с заведующим кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова
Фото: Какой стала самая красивая девочка в мире спустя годы
В США увидели «бессмертного русского» и удивились
Натали Портман изменилась до неузнаваемости ради роли
Стало известно, кто из телеведущих зарабатывает больше всех
Умер Александр Гергалов - СМИ
Силуэт “Иисуса” в облаках попал на видео - СМИ
Сердюков ответил на сообщения о его свадьбе с Васильевой
В МИД РФ отреагировали на обещание США по Крыму
Медведева обвенчалась с иностранцем в соборе в Москве
Собчак живет, т.к. кто-то убивал людей - Прилепин
Названы самые недорогие курорты Крыма
Дима Билан открыл гостиницу «для людей» (видео)
Фоторепортажи
48Москва. Лужники. Финал. Франция!!!
16Лесные пожары в Греции
15:28 (мск), источник: РИА Крым

Глава Совфеда собирается в отпуск в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл — РИА Новости Крым. Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко планирует провести отпуск в Крыму. Об этом она заявила на пресс-конференции в Москве, пишет РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

Помимо полуострова, глава верхней палаты российского парламента планирует также побывать «в двух-трех» регионах.

«В Крым поеду, в отношении других мест решается. В любом случае, как всегда, буду отпуск совмещать с работой»
Матвиенко

Кроме того, она отметила, что больше членов Совета федерации предпочитают отдых в России — Крыму, Кавказе, на Севере и Алтае. По ее словам, возможностей провести отпуск в России на достойном уровне становится все больше.

Все новости региона
 Турпоток в Крым вырос на четверть – глава Минкурортов
Двое туристов на квадроцикле сорвались со скалы в горах Крыма
Российское посольство в США ответило на «Крымскую декларацию»
В Нигерии нашли «самую красивую девочку в мире»
В мяче, подаренном Путиным Трампу, обнаружили чип
Лидеры стран БРИКС перепутали флаги на совместной фотографии
Россиян предупредили о возможном закрытии всех визовых центров
Будущее океана: Гольфстрим пробил дыру в глобальном потеплении
Американские «глухари». Дела, которые оказались не под силу ФБР
Спорт
Самые дорогие трансферы игроков с постсоветского пространства Сейчас смотришь на сумму в 16,5 млн евро и кажется, что за Аршавина недоплатили, притом серьезно
Hi-Tech
Осторожно: ваши деньги могут легко украсть Мы расскажем, как защититься.
Авто
Старый «Мерседес» Боярского продают за 400 000 рублей Mercedes-Benz S-класса W126 1986 года пробежал 270 тысяч километров, успев сменить троих владельцев
Кино
Мила Кунис и Шэрон Стоун на мировой премьере шпионской комедии Показ фильма «Шпион, который меня кинул» в Голливуде посетили многие звезды кино
Недвижимость
Москва оказалась самым комфортным городом в мире
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Дима Билан открыл гостиницу «для людей»
Меньше некуда. Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
Леди
Смойте это немедленно: звезды, которым не идет красная помада Глянец и визажисты твердят, что красная помада идет всем, главное – найти свой оттенок. Видимо, этим звездам так и не удалось его найти.
Дети
Дочь Максима Виторгана показала подросшего сына Собчак Платон становится все больше похожим на своего знаменитого папу
Все о ремонте
Как вокзалам дают новую жизнь: фото
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Американская классика в интерьере сталинки
Жизнь в розовом цвете: проект трешки в Химках
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь