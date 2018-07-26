В Самаре пройдет митинг у памятника Соловецким юнгам
Это мероприятие пройдет в рамках празднования Дня
Это мероприятие пройдет в рамках празднования Дня
В воскресенье, 29 июля, в 10:00 у памятника Соловецким юнгам на Некрасовском спуске набережной в Самаре систоится митинг. Он будет посвящен празднованию Дня
В память о погибших моряках во время Великой Отечественной войны и других локальных конфликтов к памятнику Соловецким юнгам возложат цветы. Также с борта малого десантного корабля юнармейцы и ветераны ВМФ опустят на воду венки.
Напомним, что именно с памятной аллеи уезжали в школу юнг ВМФ в годы Великой Отечественной войны 16−17-летние