В Самаре пройдет митинг у памятника Соловецким юнгам

Источник: mil.ru

В воскресенье, 29 июля, в 10:00 у памятника Соловецким юнгам на Некрасовском спуске набережной в Самаре систоится митинг. Он будет посвящен празднованию Дня военно-морского флота России и начнется с поднятия Андреевского флага.

В память о погибших моряках во время Великой Отечественной войны и других локальных конфликтов к памятнику Соловецким юнгам возложат цветы. Также с борта малого десантного корабля юнармейцы и ветераны ВМФ опустят на воду венки.