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15:17 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самаре пройдет митинг у памятника Соловецким юнгам

Это мероприятие пройдет в рамках празднования Дня военно-морского флота России.

Источник: mil.ru

В воскресенье, 29 июля, в 10:00 у памятника Соловецким юнгам на Некрасовском спуске набережной в Самаре систоится митинг. Он будет посвящен празднованию Дня военно-морского флота России и начнется с поднятия Андреевского флага.

В память о погибших моряках во время Великой Отечественной войны и других локальных конфликтов к памятнику Соловецким юнгам возложат цветы. Также с борта малого десантного корабля юнармейцы и ветераны ВМФ опустят на воду венки.

Напомним, что именно с памятной аллеи уезжали в школу юнг ВМФ в годы Великой Отечественной войны 16−17-летние мальчики-добровольцы. При этом более половины из 700 парней не вернулись домой.

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