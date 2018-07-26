Астанчанам запретили петь и танцевать на набережной

Источник: Sputniknews.kz

Читайте также Алматинцы осудили «зачистку» города от уличных музыкантов

Теперь здесь запрещена торговля, игра на музыкальных инструментах и исполнение коллективных танцев и песен. Дополнительно указано, что все развлекательные мероприятия и творческое самовыражение разрешены на Арбате, примыкающем к набережной.

«Сегодня с утра поступает много звонков по поводу новых правил. Хочу всем сказать, что мы будем продолжать наши мероприятия на Арбате», — сказала основательница астанинской творческой улицы Арай Ордабаева в беседе с корреспондентом Sputnik.

В районном акимате попросили отнестись к новым правилам с пониманием.

«Это место, где прогуливается большое количество людей, несанкционированная торговля раздражает людей, а массовые танцы (молодежь каждый вечер устраивает танцевальные соревнования или “баттлы” — Sputnik) создают заторы», — пояснили в акимате.