Астанчанам запретили петь и танцевать на набережной
АСТАНА, 26 июл — Sputnik. Информационный щит с новыми правилами поведения на излюбленном месте прогулок жителей и гостей Астаны появился на набережной реки Есиль.
АСТАНА, 26 июл — Sputnik. Информационный щит с новыми правилами поведения на излюбленном месте прогулок жителей и гостей Астаны появился на набережной реки Есиль.
Теперь здесь запрещена торговля, игра на музыкальных инструментах и исполнение коллективных танцев и песен. Дополнительно указано, что все развлекательные мероприятия и творческое самовыражение разрешены на Арбате, примыкающем к набережной.
«Сегодня с утра поступает много звонков по поводу новых правил. Хочу всем сказать, что мы будем продолжать наши мероприятия на Арбате», — сказала основательница астанинской творческой улицы Арай Ордабаева в беседе с корреспондентом Sputnik.
В районном акимате попросили отнестись к новым правилам с пониманием.
«Это место, где прогуливается большое количество людей, несанкционированная торговля раздражает людей, а массовые танцы (молодежь каждый вечер устраивает танцевальные соревнования или “баттлы” — Sputnik) создают заторы», — пояснили в акимате.
В новых правилах указаны массовые танцы, однако «сольные выступления» на набережной также не приветствуются.