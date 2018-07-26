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15:32 (мск), источник: Sputniknews.kz

Астанчанам запретили петь и танцевать на набережной

АСТАНА, 26 июл — Sputnik. Информационный щит с новыми правилами поведения на излюбленном месте прогулок жителей и гостей Астаны появился на набережной реки Есиль.

Источник: Sputniknews.kz
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Теперь здесь запрещена торговля, игра на музыкальных инструментах и исполнение коллективных танцев и песен. Дополнительно указано, что все развлекательные мероприятия и творческое самовыражение разрешены на Арбате, примыкающем к набережной.

«Сегодня с утра поступает много звонков по поводу новых правил. Хочу всем сказать, что мы будем продолжать наши мероприятия на Арбате», — сказала основательница астанинской творческой улицы Арай Ордабаева в беседе с корреспондентом Sputnik.

В районном акимате попросили отнестись к новым правилам с пониманием.

«Это место, где прогуливается большое количество людей, несанкционированная торговля раздражает людей, а массовые танцы (молодежь каждый вечер устраивает танцевальные соревнования или “баттлы” — Sputnik) создают заторы», — пояснили в акимате.

В новых правилах указаны массовые танцы, однако «сольные выступления» на набережной также не приветствуются.

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