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15:05 (мск), источник: ЕАН

Екатеринбуржцев бесплатно обследуют на рак

Екатеринбуржцев приглашают на «Субботник против рака». В ближайший выходной, 28 июля, с 9:00 до 15:00 горожан будут ждать в десяти поликлиниках, расположенных в разных районах, сообщает пресс-служба мэрии.

Для желающих будет организованы бесплатные приемы терапевта, хирурга, дерматовенеролога и акушера-гинеколога. Кроме того, можно будет сделать флюорографию и УЗИ органов малого таза. Медики отмечают, что такие обследования позволяют выявить рак на максимально ранней стадии, что в разы повышает шансы на успешное лечение.

Чтобы попасть к нужному специалисту, желательно предварительно записаться по телефону Единой городской регистратуры: +7 (343) 204−76−76. На прием следует взять полис ОМС и паспорт.

Поликлиники, принимающие участие в «Онкосубботнике»:

ЦГКБ № 1 (Октябрьский район, проспект Ленина, 52); ЦГБ № 2 (Верх-Исетский район, улица Московская, 2); ЦГБ № 3 (Железнодорожный район, улица Бебеля, 160); ЦГКБ № 6 (Ленинский район, переулок Саперов, 3); ЦГБ № 7 (Кировский район, улица Сыромолотова, 19); ЦГБ № 20 (Чкаловский район, переулок Короткий, 2); ЦГКБ № 23 (Орджоникидзевский район, улица Старых Большевиков, 9); ЦГКБ № 24 (Чкаловский район, переулок Рижский, 16 и улица Академика Шварца, 14г); ЕКДЦ (Орджоникидзевский район, переулок Суворовский, 5); МО «Новая больница» (Верх-Исетский район, улица Заводская, 29).

Отметим, что первый «Субботник против рака» прошел в Екатеринбурге еще в июле 2015 года. С тех пор акция проводится каждую четвертую субботу месяца. В разные месяцы в зависимости от сезона обследования проходят от 500 до 1000 горожан.

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