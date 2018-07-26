Екатеринбуржцев бесплатно обследуют на рак
Екатеринбуржцев приглашают на «Субботник против рака». В ближайший выходной, 28 июля, с 9:00 до 15:00 горожан будут ждать в десяти поликлиниках, расположенных в разных районах, сообщает
Екатеринбуржцев приглашают на «Субботник против рака». В ближайший выходной, 28 июля, с 9:00 до 15:00 горожан будут ждать в десяти поликлиниках, расположенных в разных районах, сообщает
Для желающих будет организованы бесплатные приемы терапевта, хирурга, дерматовенеролога и
Чтобы попасть к нужному специалисту, желательно предварительно записаться по телефону Единой городской регистратуры:
Поликлиники, принимающие участие в «Онкосубботнике»:
ЦГКБ № 1 (Октябрьский район, проспект Ленина, 52); ЦГБ № 2 (Верх-Исетский район, улица Московская, 2); ЦГБ № 3 (Железнодорожный район, улица Бебеля, 160); ЦГКБ № 6 (Ленинский район, переулок Саперов, 3); ЦГБ № 7 (Кировский район, улица Сыромолотова, 19); ЦГБ № 20 (Чкаловский район, переулок Короткий, 2); ЦГКБ № 23 (Орджоникидзевский район, улица Старых Большевиков, 9); ЦГКБ № 24 (Чкаловский район, переулок Рижский, 16 и улица Академика Шварца, 14г); ЕКДЦ (Орджоникидзевский район, переулок Суворовский, 5); МО «Новая больница» (Верх-Исетский район, улица Заводская, 29).
Отметим, что первый «Субботник против рака» прошел в Екатеринбурге еще в июле 2015 года. С тех пор акция проводится каждую четвертую субботу месяца. В разные месяцы в зависимости от сезона обследования проходят от 500 до 1000 горожан.