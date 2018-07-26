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15:24 (мск), источник: Комсомольская правда

В Перми проверили водителей такси, более половины оказались нарушителями

Было составлено 11 протоколов об административных правонарушениях.

В Перми сотрудники краевого министерства транспорта и ГИБДД провели операцию «Такси». Было остановлены для проверки 24 машины. 14 водителей оказались нарушителями.

Часть водителей не имели никаких документов, подтверждающих их право на осуществление пассажирских перевозок. У них не было разрешения от Минтранса края, отметок о прохождении осмотра транспортного средства перед выездом, а также медицинском освидетельствовании водителя. Также у них не было путевых листов.

Некоторые таксисты пытались обмануть проверяющих. Они уверяли, что ракраска на автомобиле — это только реклама, а перевозками пассажиров они не занимаются. Однако пассажиры сообщили, что вызвали машину через мобильное приложение.

Кроме того, были остановлены водители, которые не пристегиваются ремнями безопасности, ездят с неработающими фарами, машины не оснащены брызговиками.

Всего сотрудниками ГИБДД составлено 11 протоколов об административных правонарушениях, сообщили в министерстве транспорта.

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