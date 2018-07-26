В Перми проверили водителей такси, более половины оказались нарушителями

В Перми сотрудники краевого министерства транспорта и ГИБДД провели операцию «Такси». Было остановлены для проверки 24 машины. 14 водителей оказались нарушителями.

Часть водителей не имели никаких документов, подтверждающих их право на осуществление пассажирских перевозок. У них не было разрешения от Минтранса края, отметок о прохождении осмотра транспортного средства перед выездом, а также медицинском освидетельствовании водителя. Также у них не было путевых листов.

Некоторые таксисты пытались обмануть проверяющих. Они уверяли, что ракраска на автомобиле — это только реклама, а перевозками пассажиров они не занимаются. Однако пассажиры сообщили, что вызвали машину через мобильное приложение.

Кроме того, были остановлены водители, которые не пристегиваются ремнями безопасности, ездят с неработающими фарами, машины не оснащены брызговиками.