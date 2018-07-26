Жители Кубани увидят великое противостояние Марса и полное затмение Луны

В то же время, по данным астрономов, наступает один из самых благоприятных периодов наблюдения Марса за последние 15 лет.

Противостояния происходят примерно через каждые два года, в среднем через 780 суток. Если Марс приближается к Земле максимально близко — меньше, чем на 60 млн км, то такие противостояния называют великими противостояниями, они случаются через каждые 15 или 17 лет.