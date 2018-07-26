Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Финская спортсменка заявила о попытке изнасилования дагестанцами
Красавицы, которые выросли из «гадких утят»
Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
Овечкин и Шнуров возглавили рейтинг российских знаменитостей
Тайная история денежной реформы 1993 годаЗнаменитая фраза Виктора Черномырдина «хотели как лучше, а получилось как всегда» — именно о ней
Посольство РФ остроумно ответило на "Крымскую декларацию" США
В США увидели «бессмертного русского» и удивились
Шпица и Белый на кинофестивале в Нижнем Новгороде
А что видишь ты? Самые крутые оптические иллюзии последних лет
"Целый день плачу": попавшая в ДТП Бузова заговорила
СМИ: Звезда сериала «Тайны следствия» победила рак
Кошка села в салон «Мерседеса»: убыток 1,5 млн рублей
Законы подлости в отпуске и перед ним. Что делать?
Медведева обвенчалась с иностранцем в соборе в Москве
Собчак живет, т.к. кто-то убивал людей - Прилепин
Названы самые недорогие курорты Крыма
Дима Билан открыл гостиницу «для людей» (видео)
Фоторепортажи
48Москва. Лужники. Финал. Франция!!!
16Лесные пожары в Греции
15:35 (мск), источник: Newsroom24.ru

В Нижегородской области решили разводить маралов

Такое заявление сделал глава региона Глеб Никитин.

Источник: government-nnov.ru

10 особей благородных оленей — маралов — завезли из Алтайского края в Дальнеконстантиновский район, сообщил глава Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, маралов будут разводить в одном из охотничьих хозяйств. «Это вклад в развитие экотуризма в регионе, — отметил он. — Увеличение численности и разнообразия видов диких животных — наша важнейшая задача. У нас 7 млн га охотничьих угодий, или почти 93% территории области. Нужен системный подход как к развитию охоты, так и к приумножению природных богатств».

Отметим, что марал — это алтайский олень. Его вес достигает 400 кг, длина тела — 2,5 метров, высота в холке — 1,7 метра. Маралов разводят с целью получения пантов — рогов, сырья для выработки пантокрина, одного из лучших биостимуляторов природного происхождения. Однако в Нижегородской области маралов будут разводить не ради ценных рогов, а для привлечения туристов.

Известно, что олени уже благополучно пережили период карантина и акклиматизировались. Содержат животных в полувольных условиях.

Ранее Глеб Никитин утвердил новую редакцию государственной программы «Охрана животного мира Нижегородской области».

По данным регионального комитета госохотнадзора, в регион также планируется завезти муфлонов и ланей. Кроме того, продолжится работа по увеличению численности серых куропаток, северных и пятнистых оленей, сибирских косуль.

Все новости региона
 Тепличный комплекс по выращиванию роз появится в Нижегородской области
«Умную школу» планируют построить в Дзержинске
Российское посольство в США ответило на «Крымскую декларацию»
В Нигерии нашли «самую красивую девочку в мире»
В мяче, подаренном Путиным Трампу, обнаружили чип
Лидеры стран БРИКС перепутали флаги на совместной фотографии
Россиян предупредили о возможном закрытии всех визовых центров
Увольнение россиян перед пенсией обернётся тюрьмой
Дети улиц. Откуда взялись настоящие хипстеры и куда они исчезли
Спорт
Самые дорогие трансферы игроков с постсоветского пространства Сейчас смотришь на сумму в 16,5 млн евро и кажется, что за Аршавина недоплатили, притом серьезно
Hi-Tech
Осторожно: ваши деньги могут легко украсть Мы расскажем, как защититься.
Авто
Старый «Мерседес» Боярского продают за 400 000 рублей Mercedes-Benz S-класса W126 1986 года пробежал 270 тысяч километров, успев сменить троих владельцев
Кино
Мила Кунис и Шэрон Стоун на мировой премьере шпионской комедии Показ фильма «Шпион, который меня кинул» в Голливуде посетили многие звезды кино
Недвижимость
Москва оказалась самым комфортным городом в мире
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Дима Билан открыл гостиницу «для людей»
Меньше некуда. Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
Леди
Смойте это немедленно: звезды, которым не идет красная помада Глянец и визажисты твердят, что красная помада идет всем, главное – найти свой оттенок. Видимо, этим звездам так и не удалось его найти.
Дети
Дочь Максима Виторгана показала подросшего сына Собчак Платон становится все больше похожим на своего знаменитого папу
Все о ремонте
Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
8 способов создать интерьер в морском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь