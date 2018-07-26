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16:55 (мск), источник: РИА Крым

Дождались: «Комета» начнет курсировать между Севастополем и Ялтой 1 августа

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл — РИА Новости Крым. Пассажирское судно на подводных крыльях «Комета 120М» сообщением Ялта — Севастополь выйдет на маршрут 1 августа.

Об этом сообщается на странице турфирмы «Курорт» — официального оператора по продаже билетов для проезда на судах «Комета» — в социальных сетях.

Как уточнили в компании, судно будет курсировать между черноморскими портами два раза в сутки: из Севастополя — в 8:00 и 14:00, из Ялты — в 11:00 и 17:00.

Приобрести билеты можно будет на сайте «Комета-Крым.рф», в кассе порта Севастополя, в офисе туркомпании «Курорт» в Севастополе (проспект Нахимова, 15 офис 9), а также в офисах партнеров, представленных на сайте «Комета-Крым.рф».

Продажи билетов на сайте «Комета-Крым.рф» начнутся с 31 июля.

Стоимость билетов: взрослый — 500 рублей, детский (до 7 лет) — 200 рублей, семейный (двое взрослых и до трех детей возрастом до 14 лет) — 1000 рублей, бизнес-класс — 1000 рублей.

«Комета 120М» предназначена для скоростных перевозок пассажиров. Судно вмещает 120 пассажиров в двух салонах: основном на 95 человек, и в салоне повышенной комфортности на 25 человек. Экипаж составляет 5 человек. Скорость теплохода на подводных крыльях составляет 35 узлов (около 65 км/ч).

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