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16:55 (мск), источник: РИА Крым

В Севастополе прошла финальная репетиция перед Днем ВМФ

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл — РИА Новости Крым. В Севастополе прошла генеральная репетиция парада кораблей и военно-спортивного праздника перед празднованием Дня Военно-морского флота России, который состоится 29 июля.

Источник: РИА "Новости"

В показательных выступлениях примут участие более 30 боевых кораблей, подводных лодок и катеров, пять вспомогательных судов, более 20 летательных аппаратов и свыше 30 единиц техники армейского корпуса ЧФ.

Согласно плану, День ВМФ начнется с подъема Андреевских флагов и флагов расцвечивания на кораблях флота, после чего стартует парад кораблей. Он начнется с выстрела из корабельной пушки XIX века. Холостой выстрел из 36-футнового корабельного орудия будет произведен впервые. В параде примут участие ракетный крейсер «Москва», фрегат «Адмирал Григорович», сторожевой корабль «Сметливый», новейший малый ракетный корабль «Вышний Волочек», сторожевой корабль Пограничной службы ФСБ России и другие.

Во время военно-спортивного праздника также будут продемонстрированы силы флота. Ярким дополнением мероприятия станут «фонтаны на воде», «вальс буксиров и групповой прыжок парашютистов.

В этот же день на площади Нахимова пройдет показ вооружения и военной техники. В 14.00 для севастопольцев и гостей города представится возможность посетить корабли Черноморского флота.

В 19.00 начнется традиционный праздничный концерт, который завершится в 22.00 артиллерийским салютом и фейерверком над акваторией Севастопольской бухты.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 28 и 29 июля, в связи с проведением праздничных мероприятий будет ограничено движение для наземного и водного транспорта. Уже 28 июля с 22.00 до 00.00 29 июля владельцы автотранспорта не смогут проехать по улице Ленина: от площади Суворова до площади Нахимова, и по проспекту Нахимова до площади Лазарева. 29 июля с 06.00 до 14.00 транспорт не сможет проехать по улице Портовой, Троллейбусному спуску, площади Ушакова, улицам Большая Морская, Очаковцев, Генерала Петрова и другим.

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