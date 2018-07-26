В Севастополе прошла финальная репетиция перед Днем ВМФ

Источник: РИА "Новости"

В показательных выступлениях примут участие более 30 боевых кораблей, подводных лодок и катеров, пять вспомогательных судов, более 20 летательных аппаратов и свыше 30 единиц техники армейского корпуса ЧФ.

Согласно плану, День ВМФ начнется с подъема Андреевских флагов и флагов расцвечивания на кораблях флота, после чего стартует парад кораблей. Он начнется с выстрела из корабельной пушки XIX века. Холостой выстрел из 36-футнового корабельного орудия будет произведен впервые. В параде примут участие ракетный крейсер «Москва», фрегат «Адмирал Григорович», сторожевой корабль «Сметливый», новейший малый ракетный корабль «Вышний Волочек», сторожевой корабль Пограничной службы ФСБ России и другие.

Во время военно-спортивного праздника также будут продемонстрированы силы флота. Ярким дополнением мероприятия станут «фонтаны на воде», «вальс буксиров и групповой прыжок парашютистов.

В этот же день на площади Нахимова пройдет показ вооружения и военной техники. В 14.00 для севастопольцев и гостей города представится возможность посетить корабли Черноморского флота.

В 19.00 начнется традиционный праздничный концерт, который завершится в 22.00 артиллерийским салютом и фейерверком над акваторией Севастопольской бухты.