Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В смертельном пожаре в Греции Чепинога нашел «российский» след
Внешний вид идущего под ручку Бориса Моисеева напугал соцсети
Жену Андрея Малахова поздравляют с беременностью
За что бьют в Турции российских туристов
Андрей Малахов с женой отдыхают на Лазурном берегу
Тайная история денежной реформы 1993 годаЗнаменитая фраза Виктора Черномырдина «хотели как лучше, а получилось как всегда» — именно о ней
Фото: Какой стала самая красивая девочка в мире спустя годы
В США увидели «бессмертного русского» и удивились
Натали Портман изменилась до неузнаваемости ради роли
Стало известно, кто из телеведущих зарабатывает больше всех
Умер Александр Гергалов - СМИ
Силуэт “Иисуса” в облаках попал на видео - СМИ
Новые ПДД: инструкция для тех, кто ничего не понял
50 машин застряли в свежеуложенном асфальте (фото)
Водянова показала отсутствие талии и нулевую грудь - СМИ
СМИ: Звезда сериала «Тайны следствия» победила рак
Названы самые недорогие курорты Крыма
Дима Билан открыл гостиницу «для людей» (видео)
Фоторепортажи
16Ливневые дожди в Японии
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
16:54 (мск), источник: Piter.tv

Программа мероприятий на День Военно-морского флота

В воскресенье, 29 июля, в России отмечается День военно-морского флота. В честь праздника в Северной столице пройдет состоится множество событий.

Источник: Piter.tv

Программа мероприятий на День Военно-морского флота Парад военно-морского флота

В 9.30 у крейсера «Аврора» состоится торжественное открытие праздника. Ровно в 10.00 в районе Благовещенского моста начнется парада кораблей. В акваторию Невы выйдут боевые судна Северного, Балтийского, Черноморского и Тихоокеанского флотов, а также морская авиация. В исторической части парада будут задействованы артиллерийские катера. Они пронесут флаги героических соединений, защищавших Ленинград, Севастополь и Новороссийск в годы Великой Отечественной войны.

Во второй части парада петербуржцам покажут 18 современных кораблей и катеров: малый ракетный корабль типа «Каракурт» и разведывательный корабль «Иван Хурс». В небе над Северной столицей пролетят модернизированные самолеты, истребители последнего поколения, а также вертолеты с радиогидроакустической аппаратурой.

В Кронштадте на территории форта «Константин» перед зрителями парада пройдет 41 военный корабль: большие десантные корабли и атомные подлодки. Совсем рядом встанут на якорь флагманы парада — крейсер «Маршал Устинов» и атомная подводная лодка «Орел».

День ВМФ: прямая трансляция парада и праздничный концерт

С 11 часов утра на Дворцовой площади начнется прямая трансляция парада на большом экране. Любой петербуржец в режиме реального времени сможет наблюдать за происходящим на воде и в небе. Сразу после трансляции, в 14. 00 на Дворцовой площади состоится большой праздничный концерт. На сцене выступят артисты Мариинского театра, а также Александр Розенбаум, Евгений Дятлов и другие певцы.

С 14.00 — 18.00 петербуржцы смогут посетить военные суда. Пускать на корабли всех желающих будут на Английской набережной и набережной Лейтенанта Шмидта.

День ВМФ: салют

Праздничный салют, завершающий День военно-морского флота, начнется в 22.30 на пляже Петропавловской крепости. Лучше всего его можно будет увидеть с Дворцовой набережной, Троицкого моста и Стрелки Васильевского острова.

Все новости региона
 Видео: как в Выборге ремонтируют крыши исторических зданий
В Петербурге прошла экскурсия о дореволюционном быте горожан
Российское посольство в США ответило на «Крымскую декларацию»
Великое противостояние: зачем смотреть на небо в эту пятницу
В Нигерии нашли «самую красивую девочку в мире»
В мяче, подаренном Путиным Трампу, обнаружили чип
Будущее океана: Гольфстрим пробил дыру в глобальном потеплении
Россиян предупредили о возможном закрытии всех визовых центров
В Якутии на три часа исчезло солнце
Спорт
Самые дорогие трансферы игроков с постсоветского пространства Сейчас смотришь на сумму в 16,5 млн евро и кажется, что за Аршавина недоплатили, притом серьезно
Hi-Tech
Обнаружены смешные цены в магазинах Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что сейчас цена смартфона опустилась ниже 20 тысяч рублей и постепенно падает.
Авто
Старый «Мерседес» Боярского продают за 400 000 рублей Mercedes-Benz S-класса W126 1986 года пробежал 270 тысяч километров, успев сменить троих владельцев
Кино
Мила Кунис и Шэрон Стоун на мировой премьере шпионской комедии Показ фильма «Шпион, который меня кинул» в Голливуде посетили многие звезды кино
Недвижимость
В России зафиксирован бум опасной ипотеки
Коллекторы исписали угрозами подъезд жилого дома в Подмосковье
Дверь в квартиру жителя Челябинска развеселила пользователей сети
Россиян обяжут платить за защиту жилья от террористов
Леди
Смойте это немедленно: звезды, которым не идет красная помада Глянец и визажисты твердят, что красная помада идет всем, главное – найти свой оттенок. Видимо, этим звездам так и не удалось его найти.
Дети
Дочь Максима Виторгана показала подросшего сына Собчак Платон становится все больше похожим на своего знаменитого папу
Все о ремонте
8 способов создать интерьер в морском стиле
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Ванная комната с душевой кабиной: 55 примеров обустройства
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь