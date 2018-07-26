Источник: Piter.tv

Программа мероприятий на День Военно-морского флота Парад военно-морского флота

В 9.30 у крейсера «Аврора» состоится торжественное открытие праздника. Ровно в 10.00 в районе Благовещенского моста начнется парада кораблей. В акваторию Невы выйдут боевые судна Северного, Балтийского, Черноморского и Тихоокеанского флотов, а также морская авиация. В исторической части парада будут задействованы артиллерийские катера. Они пронесут флаги героических соединений, защищавших Ленинград, Севастополь и Новороссийск в годы Великой Отечественной войны.

Во второй части парада петербуржцам покажут 18 современных кораблей и катеров: малый ракетный корабль типа «Каракурт» и разведывательный корабль «Иван Хурс». В небе над Северной столицей пролетят модернизированные самолеты, истребители последнего поколения, а также вертолеты с радиогидроакустической аппаратурой.

В Кронштадте на территории форта «Константин» перед зрителями парада пройдет 41 военный корабль: большие десантные корабли и атомные подлодки. Совсем рядом встанут на якорь флагманы парада — крейсер «Маршал Устинов» и атомная подводная лодка «Орел».

День ВМФ: прямая трансляция парада и праздничный концерт

С 11 часов утра на Дворцовой площади начнется прямая трансляция парада на большом экране. Любой петербуржец в режиме реального времени сможет наблюдать за происходящим на воде и в небе. Сразу после трансляции, в 14. 00 на Дворцовой площади состоится большой праздничный концерт. На сцене выступят артисты Мариинского театра, а также Александр Розенбаум, Евгений Дятлов и другие певцы.

С 14.00 — 18.00 петербуржцы смогут посетить военные суда. Пускать на корабли всех желающих будут на Английской набережной и набережной Лейтенанта Шмидта.

День ВМФ: салют