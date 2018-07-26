Режим НМУ продлен в Челябинской области до воскресенья
До конца рабочей недели будет дуть слабый — 2−5 м/с —
До конца рабочей недели будет дуть слабый — 2−5 м/с —
Режим НМУ объявлен в Челябинской области до воскресенья, 29 июля, — особый режим вводится для трех городов: Сатки, Коркино и областного центра, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По данным синоптиков, до конца рабочей недели на Южном Урале будет дуть слабый — 2−5 м/с —
В этой связи до 11.00 воскресенья, 29 июля, в Челябинской области в приемном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ; такая погода сохраняется с 24 июля.
Администрации муниципалитетов должны в день с НМУ запретить движение грузового автотранспорта в спальных районах, ограничить движение легкового автотранспорта и