Режим НМУ продлен в Челябинской области до воскресенья

Режим НМУ объявлен в Челябинской области до воскресенья, 29 июля, — особый режим вводится для трех городов: Сатки, Коркино и областного центра, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По данным синоптиков, до конца рабочей недели на Южном Урале будет дуть слабый — 2−5 м/с — северо-восточный ветер. При этом в регионе ожидается жаркая погода — столбики термометров поднимутся до 33 градусов.

В этой связи до 11.00 воскресенья, 29 июля, в Челябинской области в приемном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ; такая погода сохраняется с 24 июля.