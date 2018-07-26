Уровень рождаемости на Дону снизился за год более чем на 11%

«Уровень рождаемости снизился по сравнению с предыдущим годом на 11,2% и составил 10,3 родившихся в расчете на 1000 населения. Уровень рождаемости в городских поселениях составил 10,6 в расчете на 1000 населения, в сельской местности — 9,8», — говорится в сообщении.

В 2017 году в Ростовской области появились на свет 43614 младенцев. Зарегистрировано 496 случаев рождения двойняшек (в 2016 году — 532) и пять — тройняшек (в предыдущем году — 13).