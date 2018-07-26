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17:10 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Уровень рождаемости на Дону снизился за год более чем на 11%

51,6% из общего числа родившихся составили мальчики.

«Уровень рождаемости снизился по сравнению с предыдущим годом на 11,2% и составил 10,3 родившихся в расчете на 1000 населения. Уровень рождаемости в городских поселениях составил 10,6 в расчете на 1000 населения, в сельской местности — 9,8», — говорится в сообщении.

В 2017 году в Ростовской области появились на свет 43614 младенцев. Зарегистрировано 496 случаев рождения двойняшек (в 2016 году — 532) и пять — тройняшек (в предыдущем году — 13).

Около 80% детей появились у состоящих в браке родителей, 28,1% — в первый год супружеской жизни.

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