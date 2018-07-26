В октябре поменяется расписание «Сапсанов» из Петербурга в Москву и Нижний Новгород
Часть составов отменят, а другие пойдут по измененному графику.
Часть составов отменят, а другие пойдут по измененному графику.
В октябре 2018 года частично изменится расписание скоростных поездов «Сапсан», курсирующих между
— В связи с производством работ по модернизации первого пути перегона Торфяное —
Так, пара «Сапсанов» номер 765 из Петербурга в Москву и 766 — обратного направления, будет полностью отменена. Другие скоростные поезда сохранятся, но время их отправления и прибытия будет скорректировано до 30 минут в обе стороны.
Такие же изменения коснутся составов, курсирующих из Северной столицы в Нижний Новгород и обратно.
Железнодорожники просят пассажиров быть внимательнее при поездках в указанные даты и не опаздывать на свои поезда.