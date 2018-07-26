В октябре поменяется расписание «Сапсанов» из Петербурга в Москву и Нижний Новгород

Источник: Комсомольская правда

В октябре 2018 года частично изменится расписание скоростных поездов «Сапсан», курсирующих между Санкт-Петербургом, Москвой и Нижним Новгородом.

— В связи с производством работ по модернизации первого пути перегона Торфяное — Чудово-Московское, первого пути перегона Завидово — Решетниково и смене стрелочных переводов на станции Чудово-Московское, внесены изменения в движения поездов, курсирующих в период с 8 по 19 октября, — сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Так, пара «Сапсанов» номер 765 из Петербурга в Москву и 766 — обратного направления, будет полностью отменена. Другие скоростные поезда сохранятся, но время их отправления и прибытия будет скорректировано до 30 минут в обе стороны.

Такие же изменения коснутся составов, курсирующих из Северной столицы в Нижний Новгород и обратно.