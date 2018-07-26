Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Внешний вид идущего под ручку Бориса Моисеева напугал соцсети
Мария Шукшина показала архивное фото с отцом
За что бьют в Турции российских туристов
Андрей Малахов с женой отдыхают на Лазурном берегу
Заслужили: для журналистов установили новое звание и знак Владимир Путин своим указом установил звание «Почетный журналист Российской Федерации»
Фото: Какой стала самая красивая девочка в мире спустя годы
В США увидели «бессмертного русского» и удивились
Шпица и Белый на кинофестивале в Нижнем Новгороде
А что видишь ты? Самые крутые оптические иллюзии последних лет
Врачи Святой земли не смогли помочь Караченцову - СМИ
Ее держат как пленницу: брат Маркл написал письмо
Актриса Мария Шумакова потеряла 7 кг, «очистив» организм
Маскируется под родинку: как определить опухоль
Водянова показала отсутствие талии и нулевую грудь - СМИ
СМИ: Звезда сериала «Тайны следствия» победила рак
Названы самые недорогие курорты Крыма
Дима Билан открыл гостиницу «для людей» (видео)
Фоторепортажи
16Ливневые дожди в Японии
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
16:39 (мск), источник: Комсомольская правда

В октябре поменяется расписание «Сапсанов» из Петербурга в Москву и Нижний Новгород

Часть составов отменят, а другие пойдут по измененному графику.

Источник: Комсомольская правда

В октябре 2018 года частично изменится расписание скоростных поездов «Сапсан», курсирующих между Санкт-Петербургом, Москвой и Нижним Новгородом.

— В связи с производством работ по модернизации первого пути перегона Торфяное — Чудово-Московское, первого пути перегона Завидово — Решетниково и смене стрелочных переводов на станции Чудово-Московское, внесены изменения в движения поездов, курсирующих в период с 8 по 19 октября, — сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Так, пара «Сапсанов» номер 765 из Петербурга в Москву и 766 — обратного направления, будет полностью отменена. Другие скоростные поезда сохранятся, но время их отправления и прибытия будет скорректировано до 30 минут в обе стороны.

Такие же изменения коснутся составов, курсирующих из Северной столицы в Нижний Новгород и обратно.

Железнодорожники просят пассажиров быть внимательнее при поездках в указанные даты и не опаздывать на свои поезда.

Все новости региона
 Станиславу Черчесову предложен новый контракт на 4 года
Дмитрий Маликов впервые показал лицо маленького сына
Российское посольство в США ответило на «Крымскую декларацию»
Великое противостояние: зачем смотреть на небо в эту пятницу
В Нигерии нашли «самую красивую девочку в мире»
В мяче, подаренном Путиным Трампу, обнаружили чип
Будущее океана: Гольфстрим пробил дыру в глобальном потеплении
Россиян предупредили о возможном закрытии всех визовых центров
В Якутии на три часа исчезло солнце
Спорт
Самые дорогие трансферы игроков с постсоветского пространства Сейчас смотришь на сумму в 16,5 млн евро и кажется, что за Аршавина недоплатили, притом серьезно
Hi-Tech
Обнаружены смешные цены в магазинах Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что сейчас цена смартфона опустилась ниже 20 тысяч рублей и постепенно падает.
Авто
Старый «Мерседес» Боярского продают за 400 000 рублей Mercedes-Benz S-класса W126 1986 года пробежал 270 тысяч километров, успев сменить троих владельцев
Кино
Мила Кунис и Шэрон Стоун на мировой премьере шпионской комедии Показ фильма «Шпион, который меня кинул» в Голливуде посетили многие звезды кино
Недвижимость
В России зафиксирован бум опасной ипотеки
Коллекторы исписали угрозами подъезд жилого дома в Подмосковье
Дверь в квартиру жителя Челябинска развеселила пользователей сети
Россиян обяжут платить за защиту жилья от террористов
Леди
Смойте это немедленно: звезды, которым не идет красная помада Глянец и визажисты твердят, что красная помада идет всем, главное – найти свой оттенок. Видимо, этим звездам так и не удалось его найти.
Дети
Дочь Максима Виторгана показала подросшего сына Собчак Платон становится все больше похожим на своего знаменитого папу
Все о ремонте
Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
8 способов создать интерьер в морском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь