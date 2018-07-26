Житель Семея нашел царские монеты во время ремонта в доме

Старинные монеты были раскиданы по всей площади комнаты. Марат подозревает, что их выронили рабочие, построившие этот дом 173 года назад. Самая старая монета была отчеканена в 1833 году. Все они находятся в прекрасном состоянии.

Марат, который является главой краеведческого общества «Прииртышье», сам удивился такой удивительной находке, причем в собственном же доме. Он рассказал, что такие находки обычно являются результатами долгого изучения и поиска. Среди монеток, которые нашел житель Семея, были в основном копейки и пятаки.