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16:45 (мск), источник: Nur.kz

Житель Семея нашел царские монеты во время ремонта в доме

Марат Сасанов во время смены полов в своем доме нашел под досками 20 монет времен царской России, передает " Хабар 24".

Источник: Nur.kz

Старинные монеты были раскиданы по всей площади комнаты. Марат подозревает, что их выронили рабочие, построившие этот дом 173 года назад. Самая старая монета была отчеканена в 1833 году. Все они находятся в прекрасном состоянии.

Марат, который является главой краеведческого общества «Прииртышье», сам удивился такой удивительной находке, причем в собственном же доме. Он рассказал, что такие находки обычно являются результатами долгого изучения и поиска. Среди монеток, которые нашел житель Семея, были в основном копейки и пятаки.

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