Татуировка спасла жизнь больному китайскому мальчику

Полицейские обнаружили мальчика в провинции Чжэцзян. Он не смог назвать свое имя и адрес, однако сотрудникам полиции удалось связаться с его матерью: на руке подростка был вытатуирован ее мобильный номер.

Татуировка с телефоном матери на руке подростка | Источник: Weibo



«Я набила на его запястье татуировку с номером, чтобы со мной можно было связаться, если он потеряется», — рассказала мать мальчика, приехавшая забрать подростка после звонка полицейского.