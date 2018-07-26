Американская школьница поймала рыбу с человеческими зубами (фото)
И та ее даже пару раз укусила.
И та ее даже пару раз укусила.
11-летняя Кеннеди Смит из Оклахомы стала героиней новостей после того, как съездила на рыбалку вместе со своими дедушкой и бабушкой.
Девочка привезла домой необычный улов — редкую рыбу паку, которая является родственником пираньи. Эти рыбы также отличаются одной особенностью — у них человеческие зубы, которые выглядят, мягко говоря, жутковато.
Паку в основном питаются растениями, но являются всеядными, а потому неудивительно, что, пока Кеннеди позировала со своим уловом, рыба ее несколько раз укусила.
Паку обитают в пресных водах Южной Америки, но в Оклахоме они попадались рыбакам уже несколько раз. Считается, что эта рыба появилась в местных водах
Читайте также: