В Волгоградской области разрешили охотиться

Как уточняют в областном комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, также на территориях ряда охотничьих угодий, определенных облкомприроды, продолжатся мероприятия по регулированию численности волка, шакала и лисицы. Специалисты подчеркивают, что этот вид охоты осуществляется только сотрудниками охотничьего хозяйства.