В Волгоградской области разрешили охотиться
На кабана, суслика, сурка.
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На кабана, суслика, сурка.
В регионе вновь разрешено охотиться. Напомним, запрет действовал с 25 мая по 25 июля.
Как уточняют в областном комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, также на территориях ряда охотничьих угодий, определенных облкомприроды, продолжатся мероприятия по регулированию численности волка, шакала и лисицы. Специалисты подчеркивают, что этот вид охоты осуществляется только сотрудниками охотничьего хозяйства.