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17:08 (мск), источник: Комсомольская правда

В ночь с 26 на 27 июля в Воронеже будут ремонтировать 9 улиц

Посмотрите список, чтобы знать, где не парковать машины.

Источник: Комсомольская правда

Мэрия объявила список улиц, на которых в ночь с 26 на 27 июля будут ремонтировать дорожное полотно. Коммунальщики выйдут на магистрали с 22.00. Посмотрите список, чтобы знать, где сегодня не стоит оставлять машину на ночь:

— на Добролюбова, Минской, Октябрьской, ул. Защитников Родины, Кольцовской, в переулке Здоровья будут делать выравнивающий слой из асфальтобетона,

— на ул. Старых Большевиков собираются фрезеровать а/б покрытие,

— на ул. Торпедо — класть слой асфальтобетона,

— на ул. Фридриха Энгельса — фрезеровать а/б покрытие и поднимать горловины колодцев.

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