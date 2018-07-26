В ночь с 26 на 27 июля в Воронеже будут ремонтировать 9 улиц

Мэрия объявила список улиц, на которых в ночь с 26 на 27 июля будут ремонтировать дорожное полотно. Коммунальщики выйдут на магистрали с 22.00. Посмотрите список, чтобы знать, где сегодня не стоит оставлять машину на ночь: