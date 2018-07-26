Салатовая ветка растет: когда в Лианозове откроют метро
Длина нового участка
Длина нового участка
В следующем году начнется строительство станции метро «Лианозово». Об этом сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев.
«Основной этап работ по строительству станции метро “Лианозово” начнется в первом квартале 2019 года, — отметил он. — В ближайшие месяцы стартуют подготовительные работы, строители приступят к освоению площадок, выносу коммуникаций».
Новый участок
Станции построят открытым способом, перегоны проложат с помощью тоннелепроходческих комплексов.
В марте этого года на северном участке