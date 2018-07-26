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17:16 (мск), источник: N + 1

На полуострове Юкатан нашли пещеру с рисунками майя

Археологи обнаружили на полуострове Юкатан пещеру, стены которой исписаны рисунками майя, сообщает издание The Latin American Herald Tribune. По мнению исследователей, это может быть значимым открытием для региона.

С IV по X век Юкатан был центром цивилизации майя, которая известна благодаря своей письменности, архитектуре, математической и астрономической системам и искусству. Основным предназначением живописи майя было украшение, однако она также имела определенный религиозный и исторический смысл. Чаще всего племена делали свои рисунки на стенах: техника нанесения краски до сих пор не изучена до конца. Людям майя были знакомы многие краски, например, синий, оранжевый, красный, зеленый и розовый.

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Группа археологов под руководством Серхио Гросжана Абимерхи (Sergio Grosjean Abimerhi), главы Мексиканского института экологии, науки и культуры, обнаружила в джунглях на востоке Юкатана пещеру, находящуюся на глубине 12 метров.

Ее стены были исписаны рисунками, изображающими птиц и млекопитающих, геометрические и человеческие фигуры (среди которых были воины), крест, а также отпечатки рук. Рисунки охватывают площадь длиной 15 метров и высотой 5 метров.
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Открытие примечательно тем, что найденные настенные рисунки содержат множество деталей. Археологи надеются с их помощью узнать больше информации об обычаях майя, даже несмотря на то, что им пока что неизвестно, что означают обнаруженные изображения и к какому периоду они относятся. Исследователи уже связались со специалистами из Национального института антропологии и истории (INAH), а также с другими учеными, которые приедут в скором времени на место раскопок и помогут группе Абимерхи идентифицировать элементы.

Несмотря на то, что цивилизация майя известна ученым давно, они до сих пор продолжают делать открытия. Недавно археологи с помощью лидара обнаружили в Гватемале более 60 тысяч построек майя, а также одну из крупнейших гробниц представителей элиты цивилизации.

Кристина Уласович

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