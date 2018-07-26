В I полугодии 2018 года в Воронежской области родились 135 двоен и 2 тройни

У жительниц Воронежской области в первом полугодии 2018 года родились 10,2 тыс. детей, сообщили в воронежском отделении Фонда социального страхования РФ в среду, 25 июля. За полгода на свет появились 135 двоен и 2 тройни.

Больше всего в Воронежской области родилось мальчиков — 5,3 тыс., а девочек — 4,9 тыс. Средний рост и вес детей в регионе составляют 52,73 см и 3,35 кг. Согласно статистике, чаще всего жительницы Воронежской области становятся мамами в первый раз в 26 лет.

Третьего ребенка решались родить женщины в возрасте 34−35 лет. В первом полугодии 2018 года несовершеннолетними мамами стали 89 девушек. Также впервые мамами стала 51 женщина старше 40 лет. Таким образом, средний возраст воронежских рожениц — 29 лет. Чаще всего дети рождаются в Лискинском и Россошанском районах, а также в Борисоглебском городском округе — 425, 418 и 416 детей соответственно.