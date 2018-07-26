На каждого Святогора своя Сталина: как еще называют детей самарцы в 2018 году

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Управление ЗАГС Самарской области подвело итоги своей работы за первое полугодие 2018 года. Мальчики все также рождаются в 63 регионе чаще, чем девочки: 50,9% и 49,1% соответственно.

Самыми популярными именами для мальчиков стали: Артем (401), Александр (337), Михаил (307), Дмитрий (303) и Максим (284). Среди имен для девочек по-прежнему лидирует Анастасия. Этим именем нарекли уже 331 девочку. Также в топе популарности имен для девочек находятся София (293), Мария (289), Виктория (287) и Анна (269).