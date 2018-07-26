Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шарапову возмутила поездка в Крым
СМИ: Лечение в Израиле не помогло Николаю Караченцову
9-летняя дочь Юлии Пересильд восхитила соцсети зажигательным танцем
Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Британские следователи рассказали, кто отравил Скрипалей В Великобритании следователи рассказали о личностях тех, кто отравил Сергея Скрипаля и его дочь
Фото: Какой стала самая красивая девочка в мире спустя годы
В США увидели «бессмертного русского» и удивились
Шпица и Белый на кинофестивале в Нижнем Новгороде
А что видишь ты? Самые крутые оптические иллюзии последних лет
Умер Александр Гергалов - СМИ
Силуэт “Иисуса” в облаках попал на видео - СМИ
Поклонская отреагировала на призыв сдать мандат
Арестован глава МЧС по Томской области
Водянова показала отсутствие талии и нулевую грудь - СМИ
СМИ: Звезда сериала «Тайны следствия» победила рак
Названы самые недорогие курорты Крыма
Дима Билан открыл гостиницу «для людей» (видео)
Фоторепортажи
16Лесные пожары в Греции
10Новейшие технологии на выставке «Иннопром-2018»
18:06 (мск), источник: Комсомольская правда

На каждого Святогора своя Сталина: как еще называют детей самарцы в 2018 году

Сотрудники ЗАГСа отмечают, что в Самаре становится все больше Артемов и Анастасий.

Источник: Reuters

Управление ЗАГС Самарской области подвело итоги своей работы за первое полугодие 2018 года. Мальчики все также рождаются в 63 регионе чаще, чем девочки: 50,9% и 49,1% соответственно.

Самыми популярными именами для мальчиков стали: Артем (401), Александр (337), Михаил (307), Дмитрий (303) и Максим (284). Среди имен для девочек по-прежнему лидирует Анастасия. Этим именем нарекли уже 331 девочку. Также в топе популарности имен для девочек находятся София (293), Мария (289), Виктория (287) и Анна (269).

Самым редким именем для самарских мальчиков стало имя Валентин. Так назвали всего двоих малышей. Также в рейтинге необычных имен для мальчиков отметились Светозар, Фома, Благород, Джонатан, Ерофей, Лукьян, Май, Ратимир и Святогор. А вот «полк» самарских девочек с редкими именами пополнили Венеция, Виола, Владимира, Ефросинья, Забава, Иветта, Катарина, Лучезара, Любослава и Сталина.

Все новости региона
 Пик сезона отпусков: Где загореть и не разориться в августе
Дочь Ирины Салтыковой раскритиковали за большие татуировки
Российское посольство в США ответило на «Крымскую декларацию»
Поклонская отказалась сдавать мандат депутата Госдумы
В Нигерии нашли «самую красивую девочку в мире»
В мяче, подаренном Путиным Трампу, обнаружили чип
Будущее океана: Гольфстрим пробил дыру в глобальном потеплении
Даже УЕФА и Лига Чемпионов: как покупаются футбольные матчи
Школьница из США поймала рыбу с человеческими зубами (фото)
Спорт
Самые дорогие трансферы игроков с постсоветского пространства Сейчас смотришь на сумму в 16,5 млн евро и кажется, что за Аршавина недоплатили, притом серьезно
Hi-Tech
Обнаружены смешные цены в магазинах Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что сейчас цена смартфона опустилась ниже 20 тысяч рублей и постепенно падает.
Авто
Старый «Мерседес» Боярского продают за 400 000 рублей Mercedes-Benz S-класса W126 1986 года пробежал 270 тысяч километров, успев сменить троих владельцев
Кино
Мила Кунис и Шэрон Стоун на мировой премьере шпионской комедии Показ фильма «Шпион, который меня кинул» в Голливуде посетили многие звезды кино
Недвижимость
В России зафиксирован бум опасной ипотеки
Коллекторы исписали угрозами подъезд жилого дома в Подмосковье
Дверь в квартиру жителя Челябинска развеселила пользователей сети
Россиян обяжут платить за защиту жилья от террористов
Леди
Смойте это немедленно: звезды, которым не идет красная помада Глянец и визажисты твердят, что красная помада идет всем, главное – найти свой оттенок. Видимо, этим звездам так и не удалось его найти.
Дети
«Папина копия»: Дмитрий Маликов впервые показал сына По мнению пользователей Сети, Марк растет очень похожим на знаменитого отца.
Все о ремонте
Как вокзалам дают новую жизнь: фото
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Американская классика в интерьере сталинки
Жизнь в розовом цвете: проект трешки в Химках
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь