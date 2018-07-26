На каждого Святогора своя Сталина: как еще называют детей самарцы в 2018 году
Сотрудники ЗАГСа отмечают, что в Самаре становится все больше Артемов и Анастасий.
Сотрудники ЗАГСа отмечают, что в Самаре становится все больше Артемов и Анастасий.
Управление ЗАГС Самарской области подвело итоги своей работы за первое полугодие 2018 года. Мальчики все также рождаются в 63 регионе чаще, чем девочки: 50,9% и 49,1% соответственно.
Самыми популярными именами для мальчиков стали: Артем (401), Александр (337), Михаил (307), Дмитрий (303) и Максим (284). Среди имен для девочек
Самым редким именем для самарских мальчиков стало имя Валентин. Так назвали всего двоих малышей. Также в рейтинге необычных имен для мальчиков отметились Светозар, Фома, Благород, Джонатан, Ерофей, Лукьян, Май, Ратимир и Святогор. А вот «полк» самарских девочек с редкими именами пополнили Венеция, Виола, Владимира, Ефросинья, Забава, Иветта, Катарина, Лучезара, Любослава и Сталина.