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17:33 (мск), источник: Pro Город Самара

В Промышленном и Октябрьском районах Самары активно сносят нелегальные ларьки

В прошлом году в рамках подготовки к мундиалю было убрано 334 незаконных объекта потребительского рынка.

Источник: samadm.ru

Как утверждает сайт городской администрации — работа в этом направлении продолжается и после Чемпионата мира по футболу.

И цитирует заместителя директора подрядной организации Александра Гришина: «С демонтажом киосков, у которых нет фундамента, справляемся достаточно быстро — в течение двадцати минут павильон поднимаем и вывозим на спецплощадку, где он находится на ответственном хранении. Если есть фундамент, то задействуется техника большей грузоподъемности, экскаватор, гидромолот».

Немаловажная деталь — работа по сносу ларьков идет при активном участии неравнодушных жителей губернской столицы.

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