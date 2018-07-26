В Промышленном и Октябрьском районах Самары активно сносят нелегальные ларьки

Как утверждает сайт городской администрации — работа в этом направлении продолжается и после Чемпионата мира по футболу.

И цитирует заместителя директора подрядной организации Александра Гришина: «С демонтажом киосков, у которых нет фундамента, справляемся достаточно быстро — в течение двадцати минут павильон поднимаем и вывозим на спецплощадку, где он находится на ответственном хранении. Если есть фундамент, то задействуется техника большей грузоподъемности, экскаватор, гидромолот».