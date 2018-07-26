+32. Жара и грозы ожидают белорусов в выходные
А на следующей неделе прогнозируют жаркую погоду без осадков.
А на следующей неделе прогнозируют жаркую погоду без осадков.
Теплая, но влажная погода с дождями и грозами ожидается в Беларуси в пятницу, а с 28 июля обстановка в атмосфере начнет меняться.
Сначала жара придет в Гомельскую область — уже в субботу здесь ожидается +32 градуса. Назавтра — та же температура на Минщине и в Могилевской области. Чуть прохладнее будет в Витебске — до плюс 30. На западе страны станет жарко в понедельник — 30 июля в Бресте и Гродно прогнозируют +33 градуса! В последующие дни жара немного спадет.
Кстати, с воскресенья почти на всей территории Беларуси ожидается сухая погода. Осадки прогнозируют в понедельник в западных регионах.
Ночи тоже будут теплыми — от 15 до 21 градуса, передает Белгидромет. Значит, скоро можно собираться в лес по грибы.