+32. Жара и грозы ожидают белорусов в выходные

Источник: Комсомольская правда

Теплая, но влажная погода с дождями и грозами ожидается в Беларуси в пятницу, а с 28 июля обстановка в атмосфере начнет меняться.

Сначала жара придет в Гомельскую область — уже в субботу здесь ожидается +32 градуса. Назавтра — та же температура на Минщине и в Могилевской области. Чуть прохладнее будет в Витебске — до плюс 30. На западе страны станет жарко в понедельник — 30 июля в Бресте и Гродно прогнозируют +33 градуса! В последующие дни жара немного спадет.

Кстати, с воскресенья почти на всей территории Беларуси ожидается сухая погода. Осадки прогнозируют в понедельник в западных регионах.