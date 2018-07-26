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17:19 (мск), источник: Комсомольская правда

+32. Жара и грозы ожидают белорусов в выходные

А на следующей неделе прогнозируют жаркую погоду без осадков.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +27° 70% 759 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Комсомольская правда

Теплая, но влажная погода с дождями и грозами ожидается в Беларуси в пятницу, а с 28 июля обстановка в атмосфере начнет меняться.

Сначала жара придет в Гомельскую область — уже в субботу здесь ожидается +32 градуса. Назавтра — та же температура на Минщине и в Могилевской области. Чуть прохладнее будет в Витебске — до плюс 30. На западе страны станет жарко в понедельник — 30 июля в Бресте и Гродно прогнозируют +33 градуса! В последующие дни жара немного спадет.

Кстати, с воскресенья почти на всей территории Беларуси ожидается сухая погода. Осадки прогнозируют в понедельник в западных регионах.

Ночи тоже будут теплыми — от 15 до 21 градуса, передает Белгидромет. Значит, скоро можно собираться в лес по грибы.

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