В Сызрани пройдет XXII Международный фестиваль «Серебряные трубы Поволжья»

За время проведения фестиваля в Сызрани побывали более 2000 гостей из Франции, Испании, Сербии, Италии, Индии, Македонии, Китая, Марокко, Мексики и Бразилии.

В 2018 г. на фестиваль «Серебряные трубы Поволжья» приедут музыканты и художники — члены международной ассоциации «Палитра мира» из Франции и Польши, а также творческие коллективы (духовые оркестры и ансамбли) из Московской и Владимирской областей, Саратова, Тамбова, Самары и Сызрани. В рамках фестиваля духовых оркестров пройдет Летняя творческая школа с участием профессиональных и юных художников ДХШ и ДШИ города.

Почетными гостями фестиваля станут: Клод Зигельмейер — президент Международной ассоциации «Палитра мира», художник (Франция); Александр Халипов — заслуженный артист России, доцент института военных дирижеров, музыкальный координатор Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» (Москва); Вениамин Мясоедов — заслуженный артист России, профессор института военных дирижеров Московского военного университета, солист Центрального оркестра Министерства обороны России и Центрального оркестра МВД РФ (Москва).

В программе Фестиваля:

— открытие художественной выставки;.

— торжественная церемония открытия;.

— концертные выступления творческих коллективов на открытых площадках, предприятиях и социальных учреждениях города (выездные концерты);.

— летняя творческая школа художников;.

— творческие встречи, обмен опытом руководителей коллективов;.

— конкурсные прослушивания (сценическая программа, плац-концерт) участников II конкурса детских и молодежных духовых оркестров и ансамблей «Серебряные трубы Поволжья» им. В. М. Халилова;.

— арт-пикник «Планета маленького принца» (площадь Сызранского Кремля);.

— праздничное шествие «По главной улице с оркестром»;.

— дефиле духовых оркестров, сводное выступление участников фестиваля на главной площади;.

— гала-концерт участников фестиваля;.

— городской праздник «Сызранский помидор»;.