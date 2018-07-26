В Сызрани пройдет XXII Международный фестиваль «Серебряные трубы Поволжья»
В Сызрани с 13 по 19 августа состоится XXII Международный фестиваль духовых оркестров «Серебряные трубы Поволжья».
В Сызрани с 13 по 19 августа состоится XXII Международный фестиваль духовых оркестров «Серебряные трубы Поволжья».
За время проведения фестиваля в Сызрани побывали более 2000 гостей из Франции, Испании, Сербии, Италии, Индии, Македонии, Китая, Марокко, Мексики и Бразилии.
В 2018 г. на фестиваль «Серебряные трубы Поволжья» приедут музыканты и художники — члены международной ассоциации «Палитра мира» из Франции и Польши, а также творческие коллективы (духовые оркестры и ансамбли) из Московской и Владимирской областей, Саратова, Тамбова, Самары и Сызрани. В рамках фестиваля духовых оркестров пройдет Летняя творческая школа с участием профессиональных и юных художников ДХШ и ДШИ города.
Почетными гостями фестиваля станут: Клод Зигельмейер — президент Международной ассоциации «Палитра мира», художник (Франция); Александр Халипов — заслуженный артист России, доцент института военных дирижеров, музыкальный координатор Международного
В программе Фестиваля:
— открытие художественной выставки;.
— торжественная церемония открытия;.
— концертные выступления творческих коллективов на открытых площадках, предприятиях и социальных учреждениях города (выездные концерты);.
— летняя творческая школа художников;.
— творческие встречи, обмен опытом руководителей коллективов;.
— конкурсные прослушивания (сценическая программа, плац-концерт) участников II конкурса детских и молодежных духовых оркестров и ансамблей «Серебряные трубы Поволжья» им. В. М. Халилова;.
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— праздничное шествие «По главной улице с оркестром»;.
— дефиле духовых оркестров, сводное выступление участников фестиваля на главной площади;.
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— городской праздник «Сызранский помидор»;.
— торжественная церемония награждения участников XXII Международного фестиваля духовых оркестров «Серебряные трубы Поволжья» и II конкурса детских и молодежных духовых оркестров и ансамблей «Серебряные трубы Поволжья» им. В. М. Халилова.