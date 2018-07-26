Инспекторы из Москвы проверили как в Иркутске строят детские сады
26 июля в Иркутск приехали инспекторы из Москвы. Они смотрят, как в областном центре строят образовательные учреждения.
26 июля в Иркутск приехали инспекторы из Москвы. Они смотрят, как в областном центре строят образовательные учреждения.
Специалисты дирекции «Школы-2025» побывали в 19-Й школе и детских садах на улицах Зимней и академика Бурденко. Кстати, первый, на 350 мест, завершат в следующем году. На стройке заммэра Иркутска Александр Ким рассказал, что в городе возводят еще 5 детских садов. Проверяющие отметили, работы выполняются качественно и по графику.
— Мы приехали сюда не для того, чтобы