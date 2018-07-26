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17:54 (мск), источник: Вести Иркутск

Инспекторы из Москвы проверили как в Иркутске строят детские сады

26 июля в Иркутск приехали инспекторы из Москвы. Они смотрят, как в областном центре строят образовательные учреждения.

Источник: Вести Иркутск

Специалисты дирекции «Школы-2025» побывали в 19-Й школе и детских садах на улицах Зимней и академика Бурденко. Кстати, первый, на 350 мест, завершат в следующем году. На стройке заммэра Иркутска Александр Ким рассказал, что в городе возводят еще 5 детских садов. Проверяющие отметили, работы выполняются качественно и по графику.

— Мы приехали сюда не для того, чтобы что-то проверять. А убедиться в том, что работы все-таки начаты и ведутся планомерно. Что дети наши в свое время придут в это вновь построенное заведение, — говорит представитель ФГБУ «Дирекция школа-2025» Александр Костылев.

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