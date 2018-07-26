Питание в школах Нижнего Новгорода будет организовано по-новому

По его словам, 19 июля было подписано постановление о проведении открытого конкурса. Документ был разработан городской администрацией совместно с антимонопольной службой и прокуратурой. Постановление вступит в силу 15 сентября, но подготовка к конкурсу уже началась.

Предприятие, которое выиграет конкурс, должно будет согласовать с мэрией цены на закупку продуктов, чтобы не было сомнений в том, что цена соответствует качеству.

Среди требований к претендентам — обязательные инвестиции в школьный пищеблок и трехлетний опыт работы в сфере детского питания.

«Сейчас договорные отношения между школой и организатором питания предполагают, что организатор просто пользуется тем оборудованием, что уже есть в школе, — сообщил Владимир Панов. — Теперь он должен будет взять обязательства по модернизации оборудования и по выполнению текущего ремонта пищеблока».

По его словам, в новом году в каждой школе останется родительский контроль. Родители провели уже около 1 200 проверок в детских садах и школах города. Благодаря этому, в некоторых учреждениях решили организационные вопросы: изменили ассортимент буфета на более полезный, сместили перемену, чтобы пищеблок справлялся с потоком учащихся.

Владимир Панов отметил, что в новом учебном году частота родительских проверок в школах должна увеличиться. Пищеблоки теперь будут проверяться по специальному чек-листу, одобренному Роспотребнадзором. Кроме того, в Нижнем Новгороде будет создана единая лаборатория для контроля качества питания в школах.