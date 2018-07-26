Питание в школах Нижнего Новгорода будет организовано по-новому
Единый организатор питания для 143 школ Нижнего Новгорода будет выбран по итогам открытого конкурса, сообщил на брифинге мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов.
Единый организатор питания для 143 школ Нижнего Новгорода будет выбран по итогам открытого конкурса, сообщил на брифинге мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов.
По его словам, 19 июля было подписано постановление о проведении открытого конкурса. Документ был разработан городской администрацией совместно с антимонопольной службой и прокуратурой. Постановление вступит в силу 15 сентября, но подготовка к конкурсу уже началась.
Предприятие, которое выиграет конкурс, должно будет согласовать с мэрией цены на закупку продуктов, чтобы не было сомнений в том, что цена соответствует качеству.
«Сейчас договорные отношения между школой и организатором питания предполагают, что организатор просто пользуется тем оборудованием, что уже есть в школе, — сообщил Владимир Панов. — Теперь он должен будет взять обязательства по модернизации оборудования и по выполнению текущего ремонта пищеблока».
По его словам, в новом году в каждой школе останется родительский контроль. Родители провели уже около 1 200 проверок в детских садах и школах города. Благодаря этому, в некоторых учреждениях решили организационные вопросы: изменили ассортимент буфета на более полезный, сместили перемену, чтобы пищеблок справлялся с потоком учащихся.
Владимир Панов отметил, что в новом учебном году частота родительских проверок в школах должна увеличиться. Пищеблоки теперь будут проверяться по специальному
«Создание такой открытой лаборатории — одно из конкурсных требований к организатору питания в школах, — сообщил мэр города. — Кроме того, он должен будет организовать центр по обучению и аттестации сотрудников пищеблока».