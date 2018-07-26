Акция «Собери ребёнка в школу» стартует в Нижегородской области

В преддверии Дня знаний в управлении федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области 1 августа стартует акция «Собери ребенка в школу!». Об этом сообщается на сайте ведомства.



В целях защиты прав детей, повышения эффективности исполнения требований судебных решений о взыскании алиментных платежей судебные приставы Нижнего Новгорода и Нижегородской области осуществляют ежедневные выходы по местам регистрации должников и местам осуществления предпринимательской деятельности с целью проверки своевременности и полноты удержаний по алиментным обязательствам. Акция продлится весь август.



Управление ФССП России по Нижегородской области призывает граждан своевременно оплачивать алиментные платежи и напоминает, что родителей, уклоняющихся от уплаты денежных средств на содержание несовершеннолетних детей, ждёт административная и уголовная ответственность. Только в первом полугодии 2018 года подразделениями службы судебных приставов возбуждено 551 уголовное дело за неуплату алиментов (из них 153 — в отношении женщин). 1078 должников привлечены к административной ответственности.