Китайский таксист разыскал туриста, заплатившего за поездку в 100 раз больше

Источник: hitesh0141/CC0

Американский гражданин по фамилии Лю рассказал трогательную историю о добропорядочном водителе такси Чжан Пэне, которого он встретил в городе Сиань, в провинции Шэньси в северо-западном Китае.

Читайте также Американец прошёл 30 км пешком, чтобы попасть на работу в первый день

Молодой человек со своими друзьями впервые приехал в страну и до конца не разобрался, как пользоваться сервисом оплаты такси, поэтому заплатил за поездку из аэропорта до гостиницы 6500 юаней (около 1000 долларов).

На следующий день Пэн, проверяя свой интернет-кошелек, увидел большую сумму денег. Разобравшись в ситуации, водитель понял, что туристы ошиблись и заплатили ему в сто раз больше положенного (за поездку они должны были заплатить лишь 65 юаней).

Мужчина попытался разыскать своих пассажиров, чтобы вернуть им деньги. Он вспомнил название гостиницы и объяснил на ресепшене ситуацию.

Удивленный американец Лю был настолько тронут заботой и добропорядочностью местного таксиста, что предложил мужчине оставить себе «сдачу». Но водитель был непреклонен и заявил, что сделать это ему не позволяет совесть.