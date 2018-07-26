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18:00 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Китайский таксист разыскал туриста, заплатившего за поездку в 100 раз больше

И отдал ему лишнюю сумму, которую тот заплатил за проезд.

Источник: hitesh0141/CC0

Американский гражданин по фамилии Лю рассказал трогательную историю о добропорядочном водителе такси Чжан Пэне, которого он встретил в городе Сиань, в провинции Шэньси в северо-западном Китае.

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Молодой человек со своими друзьями впервые приехал в страну и до конца не разобрался, как пользоваться сервисом оплаты такси, поэтому заплатил за поездку из аэропорта до гостиницы 6500 юаней (около 1000 долларов).

На следующий день Пэн, проверяя свой интернет-кошелек, увидел большую сумму денег. Разобравшись в ситуации, водитель понял, что туристы ошиблись и заплатили ему в сто раз больше положенного (за поездку они должны были заплатить лишь 65 юаней).

Мужчина попытался разыскать своих пассажиров, чтобы вернуть им деньги. Он вспомнил название гостиницы и объяснил на ресепшене ситуацию.

Удивленный американец Лю был настолько тронут заботой и добропорядочностью местного таксиста, что предложил мужчине оставить себе «сдачу». Но водитель был непреклонен и заявил, что сделать это ему не позволяет совесть.

В итоге, Лю забрал деньги и отблагодарил Чжан Пэна, оставив ему невероятно трогательный отзыв в сервисе такси. Историю перепечатали китайские СМИ, которые и сделали таксиста настоящим героем.

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