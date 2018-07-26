Китайский таксист разыскал туриста, заплатившего за поездку в 100 раз больше
И отдал ему лишнюю сумму, которую тот заплатил за проезд.
И отдал ему лишнюю сумму, которую тот заплатил за проезд.
Американский гражданин по фамилии Лю рассказал трогательную историю о добропорядочном водителе такси Чжан Пэне, которого он встретил в городе Сиань, в провинции Шэньси в
Молодой человек со своими друзьями впервые приехал в страну и до конца не разобрался, как пользоваться сервисом оплаты такси, поэтому заплатил за поездку из аэропорта до гостиницы 6500 юаней (около 1000 долларов).
На следующий день Пэн, проверяя свой
Мужчина попытался разыскать своих пассажиров, чтобы вернуть им деньги. Он вспомнил название гостиницы и объяснил на ресепшене ситуацию.
В итоге, Лю забрал деньги и отблагодарил Чжан Пэна, оставив ему невероятно трогательный отзыв в сервисе такси. Историю перепечатали китайские СМИ, которые и сделали таксиста настоящим героем.