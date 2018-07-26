Прогноз погоды на 27 июля

В Бричанах и Сороках воздух прогреется до 26 градусов, в Бельцах на градус выше. В Оргееве плюс 28. В Тирасполе термометры покажут 29 градусов. В Леова 30 градусов. В Комрате температурный максимум составит 31 градус, в Кагуле плюс 32.



Ночью в столице термометры покажут 20 градусов, днем 29 выше ноля. В ближайшие дни температура немного возрастет. К концу недели прогнозируют 34 градуса.



На большей части территории Европы завтра переменная облачность. В Мадриде и Париже воздух прогреется до 35 градусов. В Лондоне дожди и 29 градусов. Осадки ожидаются и в Берлине, там прогнозируют 30 градусов.