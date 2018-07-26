Прогноз погоды на 27 июля
Завтра в Молдове ожидаются дожди с грозами. Ветер
Завтра в Молдове ожидаются дожди с грозами. Ветер
В Бричанах и Сороках воздух прогреется до 26 градусов, в Бельцах на градус выше. В Оргееве плюс 28. В Тирасполе термометры покажут 29 градусов. В Леова 30 градусов. В Комрате температурный максимум составит 31 градус, в Кагуле плюс 32.
Ночью в столице термометры покажут 20 градусов, днем 29 выше ноля. В ближайшие дни температура немного возрастет. К концу недели прогнозируют 34 градуса.
На большей части территории Европы завтра переменная облачность. В Мадриде и Париже воздух прогреется до 35 градусов. В Лондоне дожди и 29 градусов. Осадки ожидаются и в Берлине, там прогнозируют 30 градусов.
В Риме плюс 33. В Вене термометры покажут 29 градусов, столько же ожидается и в Варшаве. В Праге на градус выше. В Будапеште грозовые дожди и плюс 31. Осадки прогнозируют и в Белграде, где термометры покажут 28 градусов. В Афинах дожди и 29 выше ноля. В Анкаре воздух прогреется до 31 градуса. В Бухаресте прогнозируют осадки и 29 градусов, такая же погода ожидается и в Киеве. В Москве температурный максимум составит 30 градусов.