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08:35 (мск), источник: Вести - Воронеж

В ближайшие два года в Воронежской области откроются семь новых школ

Семь новых школ откроются в Воронежской области в 2018—2019 годах. Образовательные учреждения появятся в местах массовой квартальной застройки, сообщил глава региона Александр Гусев на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в четверг, 26 июля.

Источник: РИА "Новости"

Новые школы позволят создать более 7 тыс. дополнительных мест и в Воронеже, и в районных центрах.

— Мы приняли для себя решение и теперь всегда поручаем подрядчику при строительстве квартальной застройки оставлять земельный участок для школы, детского сада, и, если по нормативам положено, медицинского учреждения. У нас здесь полное понимание со строительным комплексом, — рассказал врио губернатора Воронежской области Александр Гусев.

Глава региона добавил, что за 2016−2018 года удалось построить школ и пристроек к ним на 6 тыс. учащихся. Кроме того, Александр Гусев доложил, что в регионе решатся проблема дефицита мест в детских садах.

— На сегодняшний день очередей детей от трёх до семи лет уже нет. С 2013 по 2017 год мы очень активно этим занимались, построили более 30 детских садов. По мощности это около 40 тыс. мест. Теперь мы делаем упор на то, чтобы ликвидировать очередь в ясельные группы, — рассказал глава региона.

В ближайшие годы в регионе может появиться ещё 15 детских садов по федеральной программе, что позволит ввести4 тыс. мест, из них около 3 тыс. — для детей в возрасте до 3 лет.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что «основной упор нужно делать на ясельные группы».

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