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18:49 (мск), источник: Журнал OK!

Виктория Бекхэм выпустила в продажу то самое платье со свадьбы принца Гарри

Виктория Бекхэм выпустила в продажу то самое платье, в котором была гостьей на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл в мае.

На свадьбе принца Гарри и Меган Маркл, что состоялась в Лондоне в мае этого года, дизайнер Виктория Бекхэм появилась в элегантном темно-синем платье производства собственного бренда Victoria Beckham. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру, но вызвал вопросы у фанатов.

Тогда многих удивил такой выбор — пользователи сочли, что платье с вуалью, да ещё с фирменным poker face Виктории выглядит несколько слишком трагично для столь радостного повода (и даже туфли образ не спасли).

Однако, как показывает практика, это было некоторое лукавство: платье оказалось весьма востребованным..

На момент свадьбы наряд был эксклюзивный, только для одной лишь Вики, а теперь дизайнер решила выпустить его в свободную продажу.

Платье по фигуре с необычной деталью-лентой впереди и расклешенными рукавами появилось на сайте ее бренда и в британском бутике Dover Street. Его стоимость составила 1,495 фунтов, или 123 700 рублей. И, надо сказать, высокая цена никого не пугает, продукт очень популярен и разлетается буквально как горячие пирожки — несколько размеров уже недоступны.

 Виктория Бекхэм выпустила в продажу то самое платье со свадьбы принца...
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