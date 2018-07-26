Виктория Бекхэм выпустила в продажу то самое платье со свадьбы принца Гарри
Виктория Бекхэм выпустила в продажу то самое платье, в котором была гостьей на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл в мае.
Виктория Бекхэм выпустила в продажу то самое платье, в котором была гостьей на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл в мае.
На свадьбе принца Гарри и Меган Маркл, что состоялась в Лондоне в мае этого года, дизайнер Виктория Бекхэм появилась в элегантном
Тогда многих удивил такой выбор — пользователи сочли, что платье с вуалью, да ещё с фирменным poker face Виктории выглядит несколько слишком трагично для столь радостного повода (и даже туфли образ не спасли).
Однако, как показывает практика, это было некоторое лукавство: платье оказалось весьма востребованным..
На момент свадьбы наряд был эксклюзивный, только для одной лишь Вики, а теперь дизайнер решила выпустить его в свободную продажу.
Платье по фигуре с необычной