Виктория Бекхэм выпустила в продажу то самое платье со свадьбы принца Гарри

На свадьбе принца Гарри и Меган Маркл, что состоялась в Лондоне в мае этого года, дизайнер Виктория Бекхэм появилась в элегантном темно-синем платье производства собственного бренда Victoria Beckham. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру, но вызвал вопросы у фанатов.

Тогда многих удивил такой выбор — пользователи сочли, что платье с вуалью, да ещё с фирменным poker face Виктории выглядит несколько слишком трагично для столь радостного повода (и даже туфли образ не спасли).

Однако, как показывает практика, это было некоторое лукавство: платье оказалось весьма востребованным..

На момент свадьбы наряд был эксклюзивный, только для одной лишь Вики, а теперь дизайнер решила выпустить его в свободную продажу.