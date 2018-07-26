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18:49 (мск), источник: Журнал OK!

СМИ: у Регины Тодоренко и Влада Топалова родится мальчик

Также российские СМИ сообщили, в каком месяце 28-летняя Регина Тодоренко родит первенца 32-летнему Владу Топалову.

Вчера Влад Топалов и Регина Тодоренко наконец объявили себя парой и рассказали, что женятся! О беременности же ведущей «Орла и решки» они не сообщили ни слова, но поклонники и так всё знают — наряды, которые Регина выбирает для выходов в свет, уже не могут скрыть заметно подросший животик.

Сегодня российское издание Super написало, кто же родится у звездной пары и когда. По информации инсайдера, Регина и Влад ожидают появления на свет мальчика. Роды назначены, предположительно, на декабрь.

Если вся вышеперечисленная информация достоверна — а, скорее всего, так и есть, — то для обоих этот ребенок станет первенцем. Брак же для Топалова будет второй.

Новоиспеченные жених и невеста познакомились во время работы над спектаклем «Заложи жену в ломбард» летом прошлого года. В январе 2018-го Регина рассказала в интервью, что у нее завязался роман, но имя избранника не назвала.

Уже в феврале появился слух, что им мог стать Влад Топалов, с которым телеведущая отправилась в путешествие для съемок своего влога. И вскоре это подтвердилось.

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СМИ: у Регины Тодоренко и Влада Топалова родится мальчик
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