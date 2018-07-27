В Воронеже в День Военно-морского флота перекроют набережную

Источник: AP 2018

Городские власти перекроют участки Петровской набережной и улицы Софьи Перовской от улицы Большой Стрелецкой до улицы Чернышевского в День Военно-морского флота. Ограничения будут действовать с 7:00 до 15:00 воскресенья, 29 июля. На этих же участках будет запрещена парковка.

Перекрытие движения связано с проведением Петровской регаты и мероприятий, посвящённых Дню Военно-морского флота, уточнили в городской администрации.

Ко Дню ВМФ власти подготовили около 25 акций. Шествие ветеранов и военнослужащих начнётся в 10:00. Моряки пройдут от Кольцовского сквера по проспекту Революции и улице Степана Разина к набережной. В ходе шествия возложат памятные венки и цветы к могиле Неизвестного солдата и памятнику Петру I.