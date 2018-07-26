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22:02 (мск), источник: ТАСС

Жители Москвы смогут наблюдать полет МКС с 26 июля по 2 августа

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Жители Москвы смогут невооруженным глазом наблюдать полет Международной космической станции (МКС) с 26 июля по 2 августа, сообщается в четверг на сайте мэрии и правительства Москвы.

«Чтобы увидеть МКС, наблюдателю из Москвы нужно смотреть на южный небосклон. Станция появится в виде яркой звездочки на юго-западе и в течение нескольких минут пролетит справа налево на восток. Ждите появление станции на небе заранее. Для наблюдений лучше выбирать открытую местность», — приводит портал слова сотрудника Музея космонавтики Александра Фарафонова.

Отмечается, что МКС движется по орбите вокруг Земли со скоростью 28 тыс. км в час на высоте чуть более 400 км. Станция совершает путешествие вокруг планеты за 90 минут, а за сутки успевает облететь ее 16 раз. На данный момент на борту МКС находятся российские космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев, астронавты НАСА Ричард Арнольд и Эндрю Фойстел и Серина Онон-Чэнселлор, а также астронавт Европейского космического агентства Александер Герст из Германии.

Увидеть МКС с Земли можно только при определенных условиях: станция должна освещаться Солнцем и на определенном отрезке траектории отражать солнечный свет, как Луна.

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