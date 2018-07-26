Жители Москвы смогут наблюдать полет МКС с 26 июля по 2 августа

«Чтобы увидеть МКС, наблюдателю из Москвы нужно смотреть на южный небосклон. Станция появится в виде яркой звездочки на юго-западе и в течение нескольких минут пролетит справа налево на восток. Ждите появление станции на небе заранее. Для наблюдений лучше выбирать открытую местность», — приводит портал слова сотрудника Музея космонавтики Александра Фарафонова.

Отмечается, что МКС движется по орбите вокруг Земли со скоростью 28 тыс. км в час на высоте чуть более 400 км. Станция совершает путешествие вокруг планеты за 90 минут, а за сутки успевает облететь ее 16 раз. На данный момент на борту МКС находятся российские космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев, астронавты НАСА Ричард Арнольд и Эндрю Фойстел и Серина Онон-Чэнселлор, а также астронавт Европейского космического агентства Александер Герст из Германии.