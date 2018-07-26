В Forbes сменился исполняющий обязанности главного редактора

Редакции российского журнала Forbes объявили, что теперь исполнять обязанности главного редактора издания будет Андрей Золотов, который до сих пор был главным редактором приложения Forbes Life. Об этом «Ведомостям» рассказали два сотрудника редакции. Золотов заменил Николя Мазурина, который был и. о. главного редактора с июня — после увольнения с должности главного редактора Николая Ускова.

Журнал Forbes Life и одноименная рубрика на сайте посвящены стилю жизни бизнесменов. Там выходят в основном партнерские материалы.

Золотов до Forbes работал в журнале GQ, которым прежде руководил Усков. Представитель ACMG (издатель Forbes) пока не ответил на запросы «Ведомостей».

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В четверг редакция Forbes обратилась с заявлением в прокуратуру Москвы. Это случилось после того, как журналисты не обнаружили в свежем номере Forbes за август статьи «Дела семейные» о братьях Зиявудине и Магомеде Магомедовых. Позже этот материал появился на сайте Forbes.

Статья была сверстана и сдана в номер, он был утвержден Мазуриным, рассказал один из источников «Ведомостей». В итоге в августовском номере вышел короткий материал на другую тему. Замена произошла без ведома авторов текста и Мазурина. Редакция Forbes посчитала, что действия нарушают закон о СМИ.

Кто отдал распоряжение о снятии статьи и как именно это произошло — редакция Forbes не знает. Представитель холдинга «Сумма» братьев Магомедовых заявил, что у компании и ее акционеров не было претензий.

Позже редакции Forbes закрыли доступ к сайту этого журнала. «На самом деле главная новость Forbes сегодня — это беспринципная цензура и вмешательство в дела редакции», — появилось сообщение в Telegram-канале издания.