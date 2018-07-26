Водителей в Молдове ждут новые запреты
Власти предлагают ввести минимальную ширину тротуара, по которой смогут передвигаться пешеходы.
Власти предлагают ввести минимальную ширину тротуара, по которой смогут передвигаться пешеходы.
КИШИНЕВ, 26 июл — Sputnik, Дарья Чернега. Министерство внутренних дел Молдовы предлагает ужесточить правила парковки автомобилей. Соответствующие поправки в ПДД ведомство вынесло на публичное обсуждение.
Необходимость корректировки правил чиновники объясняют тем, что очень часто припаркованные автомобили, особенно в Кишиневе, мешают передвижению пешеходов. Как правило, это касается тех участков, где
Согласно предложенным поправкам, ширина тротуара, оставленная для пешеходов, не должна быть меньше одного метра. Кроме того, припаркованные транспортные средства не должны блокировать доступ к пандусам или съездам на бордюрах, которые предназначены для людей с ограниченными возможностями и других групп с пониженной физической подвижностью.
МВД отмечает, что чаще всего