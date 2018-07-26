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20:01 (мск), источник: Sputnik.md

Водителей в Молдове ждут новые запреты

Власти предлагают ввести минимальную ширину тротуара, по которой смогут передвигаться пешеходы.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 26 июл — Sputnik, Дарья Чернега. Министерство внутренних дел Молдовы предлагает ужесточить правила парковки автомобилей. Соответствующие поправки в ПДД ведомство вынесло на публичное обсуждение.

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Необходимость корректировки правил чиновники объясняют тем, что очень часто припаркованные автомобили, особенно в Кишиневе, мешают передвижению пешеходов. Как правило, это касается тех участков, где из-за ступенек или других строительных элементов тротуар сужается.

Согласно предложенным поправкам, ширина тротуара, оставленная для пешеходов, не должна быть меньше одного метра. Кроме того, припаркованные транспортные средства не должны блокировать доступ к пандусам или съездам на бордюрах, которые предназначены для людей с ограниченными возможностями и других групп с пониженной физической подвижностью.

МВД отмечает, что чаще всего из-за неправильно припаркованных машин испытывают неудобства родители с детскими колясками и люди, пользующиеся инвалидным креслом.

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