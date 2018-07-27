После реконструкции трамвайного переезда в Краснодаре на улице Каляева изменят схему проезда
На перекрестке Каляева и Гагарина схема движения автомобилей изменится с 1 августа.
На перекрестке Каляева и Гагарина схема движения автомобилей изменится с 1 августа.
Рабочие уже выложили асфальт на участке Каляева от Гагарина до Красных Партизан.
По улице Каляева на участке от Гагарина до Красных Партизан с 1 августа будет организовано одностороннее движение транспорта в каждом направлении по обеим сторонам дороги, разделенной трамвайной линией. — Владимир Архипов, директор департамента транспорта и дорожного движения
Изменения, по словам Архипова, необходимы для увеличения пропускной способности участка улицы и ликвидации пробок на улице Каляева. В дальнейшем на перекрестке Каляева и Гагарина установят светофоры.
Схему проезда можно посмотреть по этой ссылке.