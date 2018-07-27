После реконструкции трамвайного переезда в Краснодаре на улице Каляева изменят схему проезда

Компания-застройщик построила переезд через трамвайные пути по улице Каляева на пересечении с Гагарина. Новый переезд позволит пустить поток транспорта по ранее тупиковому участку улицы Каляева в направлении центра города.

Рабочие уже выложили асфальт на участке Каляева от Гагарина до Красных Партизан.

По улице Каляева на участке от Гагарина до Красных Партизан с 1 августа будет организовано одностороннее движение транспорта в каждом направлении по обеим сторонам дороги, разделенной трамвайной линией. — Владимир Архипов, директор департамента транспорта и дорожного движения КраснодараПресс-служба администрации Краснодара.

Изменения, по словам Архипова, необходимы для увеличения пропускной способности участка улицы и ликвидации пробок на улице Каляева. В дальнейшем на перекрестке Каляева и Гагарина установят светофоры.