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08:25 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

После реконструкции трамвайного переезда в Краснодаре на улице Каляева изменят схему проезда

На перекрестке Каляева и Гагарина схема движения автомобилей изменится с 1 августа.

Компания-застройщик построила переезд через трамвайные пути по улице Каляева на пересечении с Гагарина. Новый переезд позволит пустить поток транспорта по ранее тупиковому участку улицы Каляева в направлении центра города.

Рабочие уже выложили асфальт на участке Каляева от Гагарина до Красных Партизан.

По улице Каляева на участке от Гагарина до Красных Партизан с 1 августа будет организовано одностороннее движение транспорта в каждом направлении по обеим сторонам дороги, разделенной трамвайной линией. — Владимир Архипов, директор департамента транспорта и дорожного движения КраснодараПресс-служба администрации Краснодара.

Изменения, по словам Архипова, необходимы для увеличения пропускной способности участка улицы и ликвидации пробок на улице Каляева. В дальнейшем на перекрестке Каляева и Гагарина установят светофоры.

Схему проезда можно посмотреть по этой ссылке.

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