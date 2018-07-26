Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Почему донские казаки никогда не женились на русских
Жителям Анапы запретили заходить в Черное море
Дочь Максима Виторгана показала подросшего сына Собчак
Дверь в квартиру жителя Челябинска развеселила Сеть (фото)
Максима Фадеева приняли за ровесника 20-летнего сына
Тайная история денежной реформы 1993 годаЗнаменитая фраза Виктора Черномырдина «хотели как лучше, а получилось как всегда» — именно о ней
Фото: Какой стала самая красивая девочка в мире спустя годы
В США увидели «бессмертного русского» и удивились
Натали Портман изменилась до неузнаваемости ради роли
Стало известно, кто из телеведущих зарабатывает больше всех
Врачи Святой земли не смогли помочь Караченцову - СМИ
Ее держат как пленницу: брат Маркл написал письмо
Новые ПДД: инструкция для тех, кто ничего не понял
50 машин застряли в свежеуложенном асфальте (фото)
Водянова показала отсутствие талии и нулевую грудь - СМИ
СМИ: Звезда сериала «Тайны следствия» победила рак
Москва продаст с торгов 12 объектов культурного наследия
Риелторы рассказали о тайных сделках с жильем
Фоторепортажи
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
28Хорватия впервые вышла в финал ЧМ
20:38 (мск), источник: Hi-Tech Mail.Ru

Путин подарил Трампу мяч с «жучком». Серьезно?! Разбор Hi-Tech

Многие СМИ обсуждают чип, который спецслужбы США якобы нашли в футбольном мяче, который Владимир Путин подарил Дональду Трампу. В заголовках мелькают слова «жучок», «передатчик», «прослушка». Hi-Tech Mail.Ru разобрался, действительно ли президент России задумал узнать тайны Белого дома через мяч.

9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Что случилось?

В середине июля на саммите в Хельсинки президент РФ Владимир Путин подарил президенту США Дональду Трампу фирменный футбольный мяч от adidas. Таким играли на недавнем чемпионате мира по футболу в России.

«Мы закончили и успешно провели чемпионат мира по футболу. Вот насчет мяча… Теперь этот мяч на его стороне», — сказал Владимир Путин и подарил коллеге TelstarTelstarTelstar 18 — именно так называется мяч..

Через неделю появились новости, что секретная служба США проверила подарок и насторожилась. В мяче Трампа обнаружился подозрительный «передатчик» или «жучок»! Вообще-то проверка любых подарков, которые попадают в Белый дом — стандартная процедура.

Новость
У вас почта Gmail? Ее читаете не только вы

Однако за историю сначала зацепилась американская пресса, а затем подхватили и растиражировали российские медиа.

Так это «жучок»?!

Нет. Просто, нет. Ну какой еще «жучок»?

Все официальные мячи ЧМ-2018 прочипированы adidas. И футбольный «снаряд», который подарили Трампу, не стал исключением. Штука в том, что внутри обычные NFC-чипы, которые синхронизируются со смартфоном и дают пользователю доступ к эксклюзивному футбольному контенту. Это информация о продукте, новости футбола, соревнования и челленджи. Чтобы узнать это, достаточно прочитать описание мяча:

«Устройство с поддержкой NFC (это большинство современных смартфонов) отправляет радиочастотные сигналы, которые взаимодействуют с чипом NFC, встроенным в мяч Telstar 18, — говорится в описании мяча. — Этот обмен данными позволяет запустить браузер на подключенном устройстве для доступа к специальному контенту, посвященному мячу Telstar 18».

К мячу может подключаться несколько смартфонов. Однако, «удалить или переписать закодированные параметры чипа невозможно», — указывает производитель. То есть даже при желании сделать из мяча секретный передатчик не выйдет.

Можно ли все-таки использовать чип для прослушки?

Снова, нет. Как минимум потому, что RFID-метка не сможет передавать сигнал на большом расстоянии.

«Оригинальный NFC-чип в мячах Telstar открывает только веб-страницу, — объясняет в беседе с Hi-Tech Mail.Ru Михаил Салат, директор департамента по исследованиям угроз Avast. — Возможно, что Adidas еще каким-то образом отслеживает местоположение мяча и использует эту информацию при загрузке страницы».

«Электроника считает количество ударов, градус подкрутки, высоту и траекторию полета, но вряд ли это поможет разведке, — рассказывает Елена Анкилова, гендиректор компании Insaitball, которая занимается поставкой чипированных мячей. — Мяч — хорошая “заглушка” для микрофонов и видеокамер. А просто узнать его местонахождение — сомнительно. Проще отследить человека как-то иначе, по тем же гаджетам».

Читайте также
Математика футбольного мяча

Эксперт считает, что Adidas могла бы использовать самый дешевый чип с заблокированной памятью.

«Это довольно распространено для таких чипов NFC, — говорит Михаил Салат. — Технически, можно было бы создать фальшивый мяч или его модификацию со встроенным чипом внутри».

Высокопоставленные чиновники, в особенности президенты или генералы, получают подарки, предварительно проверенные службой безопасности, напоминает Михаил Салат: «Гораздо проще было бы атаковать кого-то менее значимого. Очень маловероятно, чтобы один политик дарил другому такого “троянского коня” на публике, перед большой аудиторией журналистов».

Об этом же в беседе с ТАСС сказал ветеран органов госбезопасности, который пожелал остаться анонимным: «Для сбора информации во всем мире используются совершенно другие технологии. Поэтому нет нужды задействовать для этого мяч, тем более произведенный не в России».

Анна Вовнякова

Лидеры БРИКС приняли декларацию по итогам десяти лет работы
Поклонская отказалась сдавать мандат депутата Госдумы
В Нигерии нашли «самую красивую девочку в мире»
Школьница из США поймала рыбу с человеческими зубами (фото)
Решена проблема «черного дыма» из труб «Адмирала Кузнецова»
В Якутии на три часа исчезло солнце
Бразильский форвард «Краснодара» получил российское гражданство
Спорт
«Уфа» сыграла вничью с «Домжале» в матче Лиги Европы Игра состоялась на стадионе «Нефтяник» и стала первой в истории для уфимской команды в еврокубках
Hi-Tech
Обнаружены смешные цены в магазинах Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что сейчас цена смартфона опустилась ниже 20 тысяч рублей и постепенно падает.
Авто
Старый «Мерседес» Боярского продают за 400 000 рублей Mercedes-Benz S-класса W126 1986 года пробежал 270 тысяч километров, успев сменить троих владельцев
Кино
Натали Портман изменилась до неузнаваемости ради роли Лауреатка премии «Оскар» снимается в ленте «Бледная голубая точка», основанной на реальной истории
Недвижимость
В России зафиксирован бум опасной ипотеки
Коллекторы исписали угрозами подъезд жилого дома в Подмосковье
Дверь в квартиру жителя Челябинска развеселила пользователей сети
Россиян обяжут платить за защиту жилья от террористов
Леди
Смойте это немедленно: звезды, которым не идет красная помада Глянец и визажисты твердят, что красная помада идет всем, главное – найти свой оттенок. Видимо, этим звездам так и не удалось его найти.
Дети
«Папина копия»: Дмитрий Маликов впервые показал сына По мнению пользователей Сети, Марк растет очень похожим на знаменитого отца.
Все о ремонте
Как вокзалам дают новую жизнь: фото
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Американская классика в интерьере сталинки
Жизнь в розовом цвете: проект трешки в Химках
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь