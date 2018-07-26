Путин подарил Трампу мяч с «жучком». Серьезно?! Разбор Hi-Tech

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Что случилось?

В середине июля на саммите в Хельсинки президент РФ Владимир Путин подарил президенту США Дональду Трампу фирменный футбольный мяч от adidas. Таким играли на недавнем чемпионате мира по футболу в России.

«Мы закончили и успешно провели чемпионат мира по футболу. Вот насчет мяча… Теперь этот мяч на его стороне», — сказал Владимир Путин и подарил коллеге TelstarTelstarTelstar 18 — именно так называется мяч..

Через неделю появились новости, что секретная служба США проверила подарок и насторожилась. В мяче Трампа обнаружился подозрительный «передатчик» или «жучок»! Вообще-то проверка любых подарков, которые попадают в Белый дом — стандартная процедура.

Однако за историю сначала зацепилась американская пресса, а затем подхватили и растиражировали российские медиа.

Так это «жучок»?!

Нет. Просто, нет. Ну какой еще «жучок»?

Все официальные мячи ЧМ-2018 прочипированы adidas. И футбольный «снаряд», который подарили Трампу, не стал исключением. Штука в том, что внутри обычные NFC-чипы, которые синхронизируются со смартфоном и дают пользователю доступ к эксклюзивному футбольному контенту. Это информация о продукте, новости футбола, соревнования и челленджи. Чтобы узнать это, достаточно прочитать описание мяча:

«Устройство с поддержкой NFC (это большинство современных смартфонов) отправляет радиочастотные сигналы, которые взаимодействуют с чипом NFC, встроенным в мяч Telstar 18, — говорится в описании мяча. — Этот обмен данными позволяет запустить браузер на подключенном устройстве для доступа к специальному контенту, посвященному мячу Telstar 18».

К мячу может подключаться несколько смартфонов. Однако, «удалить или переписать закодированные параметры чипа невозможно», — указывает производитель. То есть даже при желании сделать из мяча секретный передатчик не выйдет.

Можно ли все-таки использовать чип для прослушки?

Снова, нет. Как минимум потому, что RFID-метка не сможет передавать сигнал на большом расстоянии.

«Оригинальный NFC-чип в мячах Telstar открывает только веб-страницу, — объясняет в беседе с Hi-Tech Mail.Ru Михаил Салат, директор департамента по исследованиям угроз Avast. — Возможно, что Adidas еще каким-то образом отслеживает местоположение мяча и использует эту информацию при загрузке страницы».

«Электроника считает количество ударов, градус подкрутки, высоту и траекторию полета, но вряд ли это поможет разведке, — рассказывает Елена Анкилова, гендиректор компании Insaitball, которая занимается поставкой чипированных мячей. — Мяч — хорошая “заглушка” для микрофонов и видеокамер. А просто узнать его местонахождение — сомнительно. Проще отследить человека как-то иначе, по тем же гаджетам».

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Эксперт считает, что Adidas могла бы использовать самый дешевый чип с заблокированной памятью.

«Это довольно распространено для таких чипов NFC, — говорит Михаил Салат. — Технически, можно было бы создать фальшивый мяч или его модификацию со встроенным чипом внутри».

Высокопоставленные чиновники, в особенности президенты или генералы, получают подарки, предварительно проверенные службой безопасности, напоминает Михаил Салат: «Гораздо проще было бы атаковать кого-то менее значимого. Очень маловероятно, чтобы один политик дарил другому такого “троянского коня” на публике, перед большой аудиторией журналистов».

Об этом же в беседе с ТАСС сказал ветеран органов госбезопасности, который пожелал остаться анонимным: «Для сбора информации во всем мире используются совершенно другие технологии. Поэтому нет нужды задействовать для этого мяч, тем более произведенный не в России».