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08:42 (мск), источник: Калининград.Ru

«Праздничный строй»: в Балтийске провели репетицию парада в честь Дня ВМФ

В четверг, 26 июля, в Балтийске состоялась главная репетиция военно-морского парада, посвящённого Дню ВМФ России. В мероприятии приняли участие 40 боевых кораблей, судов обеспечения и быстроходных лодок, а также свыше полутора тысяч военнослужащих.

Как рассказали корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе ЗВО по БФ, руководил репетицией командующий Балтфлотом вице-адмирал Александр Носатов. На катере он обошёл парадный строй кораблей, стоящих в морском канале Балтийска. В акватории выстроились эсминец «Настойчивый», корвет «Стерегущий», большой десантный корабль «Калининград», базовый тральщик «Леонид Соболев», малый ракетный корабль «Зыбь», ракетный катер «Р-257», судно связи «Василий Татищев», большое таможенное судно «Дмитрий Шишков».

Во время мероприятия моряки провели показательные учения и продемонстрировали элементы артиллерийского боя, сымитировали ракетный удар и атаковали субмарину неприятеля. Кроме того, зрители смогли увидеть эпизоды по освобождению судна, захваченного пиратами.

День ВМФ России отпразднуют в Балтийске в воскресенье, 29 июля. С полной программой мероприятий можно ознакомиться по ссылке.

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