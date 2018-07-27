«Праздничный строй»: в Балтийске провели репетицию парада в честь Дня ВМФ

Как рассказали корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе ЗВО по БФ, руководил репетицией командующий Балтфлотом вице-адмирал Александр Носатов. На катере он обошёл парадный строй кораблей, стоящих в морском канале Балтийска. В акватории выстроились эсминец «Настойчивый», корвет «Стерегущий», большой десантный корабль «Калининград», базовый тральщик «Леонид Соболев», малый ракетный корабль «Зыбь», ракетный катер «Р-257», судно связи «Василий Татищев», большое таможенное судно «Дмитрий Шишков».

Во время мероприятия моряки провели показательные учения и продемонстрировали элементы артиллерийского боя, сымитировали ракетный удар и атаковали субмарину неприятеля. Кроме того, зрители смогли увидеть эпизоды по освобождению судна, захваченного пиратами.