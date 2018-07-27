«Праздничный строй»: в Балтийске провели репетицию парада в честь Дня ВМФ
В четверг, 26 июля, в Балтийске состоялась главная репетиция
В четверг, 26 июля, в Балтийске состоялась главная репетиция
Как рассказали корреспонденту Калининград.Ru в
Во время мероприятия моряки провели показательные учения и продемонстрировали элементы артиллерийского боя, сымитировали ракетный удар и атаковали субмарину неприятеля. Кроме того, зрители смогли увидеть эпизоды по освобождению судна, захваченного пиратами.
День ВМФ России отпразднуют в Балтийске в воскресенье, 29 июля. С полной программой мероприятий можно ознакомиться по ссылке.