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10:01 (мск), источник: Комсомольская правда

Росстат назвал самые «детородные» районы Волгоградской области

По стране не первый год наблюдается спад рождаемости.

Официальные власти ломают голову, что бы еще такое придумать и уговорить женщину идти в роддом за малышом: снижают процент по ипотеке, увеличивают пособия и льготные выплаты. Но пока это не сильно работает: людям не хватает уверенности в завтрашнем дне.

В Волгоградской области ситуация общероссийская. Правда, нашлось несколько районов, которые сумели преодолеть демографический кризис и повысить рождаемость по сравнению с прошлым годом. И вот название многодетных муниципалитетов: Быковский, Еланский, Камышинский, Киквидзенский, Котовский, Ленинский, Нехаевский, Новоаннинский, Новониколаевский, Светлоярский, Старополтавский, Чернышковский и город Михайловка.

Хорошо было бы посмотреть, с чем связана подобная тенденция и неплохо было бы перенять опыт. Иначе Волгоград в ближайшее время лишится статуса миллионника, а значит, и определенных преференций.

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