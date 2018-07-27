Росстат назвал самые «детородные» районы Волгоградской области

Официальные власти ломают голову, что бы еще такое придумать и уговорить женщину идти в роддом за малышом: снижают процент по ипотеке, увеличивают пособия и льготные выплаты. Но пока это не сильно работает: людям не хватает уверенности в завтрашнем дне.

В Волгоградской области ситуация общероссийская. Правда, нашлось несколько районов, которые сумели преодолеть демографический кризис и повысить рождаемость по сравнению с прошлым годом. И вот название многодетных муниципалитетов: Быковский, Еланский, Камышинский, Киквидзенский, Котовский, Ленинский, Нехаевский, Новоаннинский, Новониколаевский, Светлоярский, Старополтавский, Чернышковский и город Михайловка.