Росстат назвал самые «детородные» районы Волгоградской области
По стране не первый год наблюдается спад рождаемости.
По стране не первый год наблюдается спад рождаемости.
Официальные власти ломают голову, что бы еще такое придумать и уговорить женщину идти в роддом за малышом: снижают процент по ипотеке, увеличивают пособия и льготные выплаты. Но пока это не сильно работает: людям не хватает уверенности в завтрашнем дне.
В Волгоградской области ситуация общероссийская. Правда, нашлось несколько районов, которые сумели преодолеть демографический кризис и повысить рождаемость по сравнению с прошлым годом. И вот название многодетных муниципалитетов: Быковский, Еланский, Камышинский, Киквидзенский, Котовский, Ленинский, Нехаевский, Новоаннинский, Новониколаевский, Светлоярский, Старополтавский, Чернышковский и город Михайловка.
Хорошо было бы посмотреть, с чем связана подобная тенденция и неплохо было бы перенять опыт. Иначе Волгоград в ближайшее время лишится статуса миллионника, а значит, и определенных преференций.