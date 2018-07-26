Сергей Собянин взял на себя ответственность за здравоохранение

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Сергей Собянин в предвыборном штабе встретился с экспертами в области здравоохранения (из 20 приглашенных семеро — доверенные лица кандидата). Как пояснили «Ъ» в штабе, после серии круглых столов, например, на темы развития районов, экологии, образования и транспорта будет подготовлена предвыборная программа мэра, которую он представит в начале августа. Помимо основной программы штаб собирается выпустить индивидуальные программы для каждого района Москвы (их 125), а на круглом столе планируется обсудить, «как сделать так, чтобы во всех районах было одинаково комфортно».

Главврач городской клинической больницы № 71 в Москве Александр Мясников (включен в список доверенных лиц Сергея Собянина, а на президентских выборах был сопредседателем московского штаба Владимира Путина) похвалил поликлиники в городе.

«Поликлиника раньше — это очереди, регистратура, не всегда любезная, прямо скажем. Сегодня поликлиника, конечно, кардинально изменилась», — сказал он. Однако мэр с ним не согласился: «Десятки поликлинических отделений по Москве выглядят убого, не реконструированы, и оборудования недостаточно, а оборудование, которое мы покупали пять—семь лет назад, морально и физически устарело». «Поэтому мы должны составить такую программу, которая бы позволила любому врачу сказать: “А у меня поликлиника хорошо оборудована, хорошо выглядит”», — сказал он, отметив, что на «приведение системы к единому стандарту» ранее уже выделялось 100 млрд руб.

Видео Вопросы столичного здравоохранения обсудили в предвыборном штабе Собянина

С президентом НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонидом Рошалем (доверенное лицо мэра, был доверенным лицом Владимира Путина) Сергей Собянин поспорил о мере ответственности градоначальника за здравоохранение. По словам господина Рошаля, «Министерство здравоохранения и московский департамент здравоохранения не должны отвечать за квалификацию врачей, это не их дело», а «спрашивать, какой квалификации врач, нужно с профессиональной организации». На это Сергей Собянин заметил: «Если я кому-нибудь скажу в Москве, что я не отвечаю за качество врачебной помощи и квалификацию, а отвечает за это Рошаль, мне скажут: господин мэр, вы тогда освободите Леониду Михайловичу свое кресло».