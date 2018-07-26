Сергей Собянин взял на себя ответственность за здравоохранение

Сергей Собянин в предвыборном штабе встретился с экспертами в области здравоохранения (из 20 приглашенных семеро — доверенные лица кандидата). Как пояснили «Ъ» в штабе, после серии круглых столов, например, на темы развития районов, экологии, образования и транспорта будет подготовлена предвыборная программа мэра, которую он представит в начале августа. Помимо основной программы штаб собирается выпустить индивидуальные программы для каждого района Москвы (их 125), а на круглом столе планируется обсудить, «как сделать так, чтобы во всех районах было одинаково комфортно».
Главврач городской клинической больницы № 71 в Москве Александр Мясников (включен в список доверенных лиц Сергея Собянина, а на президентских выборах был сопредседателем московского штаба Владимира Путина) похвалил поликлиники в городе.
«Поликлиника раньше — это очереди, регистратура, не всегда любезная, прямо скажем. Сегодня поликлиника, конечно, кардинально изменилась», — сказал он. Однако мэр с ним не согласился: «Десятки поликлинических отделений по Москве выглядят убого, не реконструированы, и оборудования недостаточно, а оборудование, которое мы покупали пять—семь лет назад, морально и физически устарело». «Поэтому мы должны составить такую программу, которая бы позволила любому врачу сказать: “А у меня поликлиника хорошо оборудована, хорошо выглядит”», — сказал он, отметив, что на «приведение системы к единому стандарту» ранее уже выделялось 100 млрд руб.
С президентом НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонидом Рошалем (доверенное лицо мэра, был доверенным лицом Владимира Путина) Сергей Собянин поспорил о мере ответственности градоначальника за здравоохранение. По словам господина Рошаля, «Министерство здравоохранения и московский департамент здравоохранения не должны отвечать за квалификацию врачей, это не их дело», а «спрашивать, какой квалификации врач, нужно с профессиональной организации». На это Сергей Собянин заметил: «Если я кому-нибудь скажу в Москве, что я не отвечаю за качество врачебной помощи и квалификацию, а отвечает за это Рошаль, мне скажут: господин мэр, вы тогда освободите Леониду Михайловичу свое кресло».
Между тем члены МГИК на заседании 25 июля не смогли принять решение по поводу обжалования в ВС постановления Мосгорсуда о регистрации акционера СУ-155 Михаила Балакина кандидатом в мэры. Четыре члена комиссии проголосовали за, четыре — против и один воздержался. Глава МГИК Валентин Горбунов на заседании не присутствовал. Теперь, по его словам, заседание МГИК, на котором может быть принято решение о подаче апелляции в ВС, состоится 30 июля. «Это безобразие, когда комиссия без председателя не может принять решение. Приеду — будем разбираться», — сказал он «Ъ». Член МГИК Дмитрий Реут уточнил, что 30 июля — последний день, когда может быть подана апелляция.
Напомним, избирком отказал господину Балакину в регистрации, признав действительными только 109 подписей депутатов из 108 районов Москвы (необходимо 110 из 110 районов). 23 июля Мосгорсуд постановил зарегистрировать его кандидатом. Как заявлял глава МГИК, подписи муниципальных депутатов были признаны недействительными в соответствии с п. 18 ст. 34 столичного избирательного кодекса, который запрещает «принуждать депутатов ставить свои подписи и вознаграждать их за это в любой форме». На суде депутаты объясняли свое решение «семейными причинами», говорил Михаил Балакин. А членам МГИК, утверждает господин Горбунов, давали «другое объяснение». На вопрос «Ъ», говорили ли депутаты, что их принуждали поставить подписи за акционера СУ-155, господин Горбунов ответил: «Без комментариев».
Лиза Миллер