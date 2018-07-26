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22:49 (мск), источник: Sputnik.md

Аномальная жара: в ВОЗ рассказали, как уберечь себя

ВОЗ выступила с предупреждением в связи с аномально жаркой погодой во многих странах — к чему это может привести?

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Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 26 июл — Sputnik. Во многих странах мира установилась аномальная жара. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что из-за изменения климата все больше людей страдают от высоких температур, и эта тенденция продолжится.

По данным ВОЗ, с 2000 по 2016 годы количество людей, которые подверглись воздействию жары, увеличилось на 125 миллионов человек. В 2003 году от аномально высоких температур в Европе скончалось 70 тысяч человек, в 2010 в России за 44 дня погибло свыше 56 тысяч человек, напоминает ВОЗ.

Для предотвращения преждевременной гибели людей и негативного влияния жары на здоровье человека организация выпустила ряд рекомендаций. Так, эксперты советуют поддерживать температуру в доме днем не выше 32 градусов, а ночью — не выше 24 градусов. Для снижения температуры в помещениях следует развешивать в комнатах влажные полотенца, проветривать квартиру по ночам и рано утром, а для сна выбирать самую прохладную часть жилища. При сильной жаре необходимо как минимум 2−3 часа в день проводить в прохладном месте, например, в кондиционированном помещении, и не выходить на улицу в самое пекло. Следует избегать физических нагрузок, а тяжелую работу выполнять рано утром, в самое прохладное время суток. В ВОЗ также напоминают, что на жаре нельзя оставлять в припаркованных машинах детей и домашних животных.

Для снижения температуры тела в организации рекомендуют принимать прохладный душ или ванну, обтираться влажным полотенцем или делать холодные ванны для ног. Необходимо носить по возможности одежду из легких материалов, регулярно пить, избегать употребления алкоголя, напитков с высоким содержанием кофеина и сахара, а есть часто и маленькими порциями.

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