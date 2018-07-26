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22:59 (мск), источник: ТАСС

Источник: Иосифа Кобзона госпитализировали

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Первый зампред комитета Госдумы по культуре, певец Иосиф Кобзон госпитализирован, сообщил ТАСС в четверг источник в нижней палате парламента.

Источник: РИА "Новости"

«Он госпитализирован», — сказал собеседник агентства, пояснив, что 80-летний исполнитель находится не в критичном состоянии.

В июне СМИ сообщали, что певец был госпитализирован в один из московских онкологических центров с жалобами на ухудшение здоровья.

Иосиф Кобзон — советский и российский эстрадный певец, депутат Госдумы РФ. Лауреат Государственной премии СССР (1984), премии Ленинского комсомола (1976), премии правительства РФ (2011).

СМИ распространили информацию о том, что Иосиф Кобзон находится при смерти
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