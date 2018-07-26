Источник: Иосифа Кобзона госпитализировали
МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Первый зампред комитета Госдумы по культуре, певец Иосиф Кобзон госпитализирован, сообщил ТАСС в четверг источник в нижней палате парламента.
МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Первый зампред комитета Госдумы по культуре, певец Иосиф Кобзон госпитализирован, сообщил ТАСС в четверг источник в нижней палате парламента.
«Он госпитализирован», — сказал собеседник агентства, пояснив, что 80-летний исполнитель находится не в критичном состоянии.
В июне СМИ сообщали, что певец был госпитализирован в один из московских онкологических центров с жалобами на ухудшение здоровья.
Иосиф Кобзон — советский и российский эстрадный певец, депутат Госдумы РФ. Лауреат Государственной премии СССР (1984), премии Ленинского комсомола (1976), премии правительства РФ (2011).