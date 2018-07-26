Источник: Иосифа Кобзона госпитализировали

«Он госпитализирован», — сказал собеседник агентства, пояснив, что 80-летний исполнитель находится не в критичном состоянии.

В июне СМИ сообщали, что певец был госпитализирован в один из московских онкологических центров с жалобами на ухудшение здоровья.